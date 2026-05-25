Пять моделей солнцезащитных очков, которые вернулись в тренды

Во многом это связано с общей усталостью от слишком идеальных форм моды последних лет. Девяностые отсюда кажутся временем свободы, некоего бунта и радости — там было много характерных и узнаваемых вещей, которые сразу создавали настроение.

Очки той эпохи, во-первых, побуждают к ностальгии по временам, когда небо было более синим и высоким, а мы — моложе, беззаботнее и смелее в проявлении чувств. И, во-вторых, они сочетают в себе любопытный микс стремления к новым технологиям и спортивного шика — именно поэтому они снова выглядят современно. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие именно модели опять актуальны.

Узкие овальные очки — эстетика супермоделей и клипов MTV

В конце 90-х такие очки носили буквально все: от моделей до героинь подростковых фильмов. Узкие овалы с темными линзами тогда выглядели почти футуристично и слегка дерзко.

«В 2020-х они вернулись вместе с модой на минимализм, сейчас такие оправы снова делают и люксовые гиганты, и масс-маркет бренды. Но есть нюанс: идут они далеко не всем. На очень мягких или круглых чертах лица такие очки могут смотреться слишком жестко», — говорит стилист.

Прямоугольные офисные очки, как в «Матрице»

После выхода фантастической антиутопии мир буквально помешался на узких прямоугольных очках. Тогда они казались ультрасовременными, почти киберпанковыми. Сегодня мода снова вернулась к этой холодной эстетике конца 90-х: четкие линии, тонкие металлические дужки, темные линзы без лишнего декора. Такие модели особенно любят стилисты — даже обычная белая майка и джинсы с ними начинают выглядеть как кадр из старого глянца.

Полупрозрачные цветные линзы

Розовые, голубые, янтарные, сиреневые линзы — один из самых узнаваемых трендов конца 90-х и начала нулевых. Тогда такие очки носили поп-звезды, рейверы и герои музыкальных каналов.

«Сейчас они снова вернулись, но уже в более спокойной версии, а главное отличие от прошлой эпохи — меньше кислотности и пластика. Теперь это скорее легкий винтажный акцент, который делает лицо мягче и визуально подсвечивает кожу. Особенно популярны теплые коричневые и медовые оттенки линз», — подчеркивает эксперт.

Очки без оправы

В конце 90-х безободковые очки были символом дорогой взрослости, их носили героини офисных драм, телеведущие и все, кто хотел выглядеть максимально статусно. Потом этот тренд надолго ушел в тень и начал ассоциироваться скорее с чиновниками и политиками. Но мода умеет странно переигрывать старые вещи, сегодня тонкие очки без массивной оправы снова выглядят очень актуально — особенно в сочетании с расслабленной одеждой, льном, шелком и минималистичными украшениями.

Оверсайз-очки как у звезд 90-х

В конце 90-х огромные солнцезащитные очки были обязательной частью образа знаменитостей. Их носили буквально все: от Дженнифер Лопес и Виктории Бекхэм до героинь таблоидов, выходящих из аэропортов с кофе в руке. Такие очки одновременно давали ощущение гламура, приватности и легкого флера таинственности. Потом мода надолго ушла в сторону крошечных оправ, но сейчас большие очки снова вернулись, причем особенно актуальны именно тяжелые модели с крупными линзами, которые закрывают половину лица.