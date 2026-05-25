Стало известно, какие летние фэшн-направления станут модными

После долгой зимы и капризной весны летний гардероб хочется обновить особенно тщательно. При этом новый сезон не диктует единственный правильный сценарий. На подиумах соседствуют романтика и спортивные мотивы, откровенность и минимализм, винтажные цитаты и практичные решения на каждый день.

Одни тенденции пришли к нам из нулевых, другие выросли из любви к натуральным материалам и комфортной одежде. Главное — выбор стал заметно шире. Мы собрали ключевые направления лета 2026, которые будут определять настроение сезона.

Пайетки выходят за пределы вечернего гардероба

Одежда с блестками больше не ассоциируются исключительно с праздниками, вечеринками и торжественными выходами. Пайетки уверенно переходят в повседневную моду и появляются на самых разных вещах — от топов и маек до юбок, брюк, жакетов, сумок и обуви. Декор мгновенно меняет характер даже самого простого комплекта.

Достаточно добавить сверкающий элемент к базовым джинсам или однотонной юбке, чтобы образ выглядел более выразительно. Особый интерес вызывают цветные пайетки: помимо традиционного серебра и золота актуальны насыщенные оттенки фиолетового, зеленого, розового и голубого. Для повседневной носки их чаще всего сочетают с денимом, хлопком, трикотажем и кожей.

Газетный принт возвращает моду на выразительные рисунки

После нескольких сезонов господства минимализма внимание вновь привлекают сложные принты. Одним из самых заметных становится газетный рисунок с текстовыми фрагментами, заголовками и типографикой. Узор выглядит эффектно и сразу становится центральным элементом образа, поэтому требует более спокойного окружения.

Лучше всего газетный принт раскрывается на платьях, топах, лонгсливах и сумках. Особенно интересно смотрятся вещи с винтажным настроением, напоминающие эстетику начала 2000-х. Для тех, кто только знакомится с этой тенденцией, достаточно одного акцентного предмета в комплекте.

Полоска становится главным принтом сезона

Если горох постепенно уступает позиции, то полоска уверенно выходит на первый план. Причем речь идет не только о классической морской версии. Актуальны широкие и узкие линии, контрастные сочетания цветов, вертикальное и горизонтальное расположение рисунка. Принт легко адаптируется под любой стиль одежды — от делового до расслабленного курортного.

Вертикальные полосы визуально вытягивают силуэт, а горизонтальные добавляют образу динамики и привлекают внимание. Особенно востребованы рубашки, платья, трикотаж и костюмы в полоску.

Полупрозрачный трикотаж задает настроение легкости

Тонкий трикотаж с прозрачной фактурой продолжает тему чувственности, которая развивается уже несколько сезонов подряд. Такие вещи выглядят воздушно и хорошо подходят для жаркой погоды благодаря легкости материала. В коллекциях встречаются модели с декоративной вышивкой, блестящими элементами, драпировками, рюшами и воланами.

В повседневной жизни полупрозрачные изделия обычно носят поверх бра, топов, корсетов или базовых маек. Для более сдержанных образов достаточно добавить дополнительный нижний слой из плотной ткани. Особенно востребованы лонгсливы, кардиганы, джемперы и тонкие трикотажные топы.

Сетка становится полноценной частью городского гардероба

Одежда из сетчатых материалов давно перестала быть исключительно пляжной историей. Теперь сетка используется для создания многослойных образов и добавляет интересную фактуру даже самым лаконичным комплектам. Сетчатые платья, туники, юбки и блузы позволяют экспериментировать с сочетанием материалов и оттенков.

Их носят поверх купальников на отдыхе или комбинируют с брюками, шортами и облегающими топами в городской среде. Благодаря прозрачности и объему сетка делает образ более выразительным без большого количества аксессуаров.

Капри переживают новое рождение

Брюки длиной до середины голени вновь занимают заметное место в летнем гардеробе. Если раньше капри ассоциировались преимущественно со спортивными образами, то сейчас их выполняют из денима, хлопка, костюмных тканей и трикотажа. Они могут быть как облегающими, так и свободными.

Особенно востребованы модели с высокой посадкой, которые легко комбинируются с рубашками, жилетами, топами и жакетами. Благодаря разнообразию материалов капри вписываются как в повседневные, так и в более строгие комплекты.

Мини-шорты становятся альтернативой брюкам

Ультракороткие шорты уверенно вытесняют многие привычные варианты летнего низа. Их шьют из денима, хлопка, кожи, трикотажа и технологичных тканей. Мини-шорты чаще всего комбинируют с объемным верхом: свободными рубашками, жакетами, кардиганами или легкими куртками.

Контраст между открытым низом и более закрытым верхом делает образ сбалансированным и современным. При желании мини-шорты легко адаптируются как для города, так и для отдыха.

Кроше превращается в полноценную основу летнего гардероба

Ручная эстетика остается одной из важных тем сезона. Вязаные вещи в технике кроше давно вышли за пределы пляжной моды и теперь представлены практически во всех категориях одежды. Из ажурного полотна создают платья, топы, брюки, юбки, кардиганы, купальники и аксессуары. Ажурные узоры добавляют образам легкость и характерную фактурность. Особенно актуальны натуральные оттенки пряжи, а также многоцветные варианты с легким винтажным настроением.

Корсеты становятся частью повседневных комплектов

Современные корсеты заметно отличаются от своих исторических предшественников. Они не ограничиваются жесткими конструкциями и часто выполняются из мягких материалов. Встречаются модели из денима, атласа, кожи, хлопка и кружевных тканей.

Корсет сегодня носят не как вечерний элемент, а как самостоятельный верх вместе с джинсами, юбками, брюками и костюмами. Такой предмет одежды подчеркивает силуэт и добавляет образу выразительность без сложной стилизации.

Майка-алкоголичка становится новой базой

Лаконичная майка постепенно вытесняет привычную футболку из списка базовых вещей. Помимо классических белых и черных вариантов актуальны модели с принтами, полоской, надписями, декоративной отделкой и блестящими элементами.

Ее сочетают с джинсами, льняными брюками, юбками и шортами. Простота кроя делает такую вещь удобной основой для самых разных комплектов — от спортивных до более элегантных.

Костюм с шортами заменяет привычные летние комплекты

Одним из самых практичных решений сезона становится костюм, состоящий из жилета и шорт. Комплект выглядит стильно, но остается комфортным даже в жаркую погоду. Чаще всего используются удлиненные шорты до колена или чуть выше него.

Жилет может быть приталенным или свободным, с лацканами либо без них. Особенно хорошо такие костюмы смотрятся в льняном исполнении благодаря легкости и способности пропускать воздух.

Длинная бахрома добавляет динамику

Бахрома становится заметным декоративным элементом сезона. Она украшает платья, юбки, топы, жакеты и аксессуары. При движении такие детали создают эффект легкости и делают даже простые силуэты более выразительными. В моде как длинные однотонные варианты, так и разноцветная бахрома различной толщины. Ее используют в повседневной одежде и вечерних нарядах, где она выполняет роль главного акцента.