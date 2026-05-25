Пять главных бьюти-ошибок лета 2026

А вы знали, что румянец бойфренда, когда цвет активно наносят почти по центру щек и слегка уводят вниз, уже не в моде? Такой очень любит Хейли Бибер. Сейчас тренд смещается в сторону более мягкого «облачного» румянца: оттенок будто растворяется на коже и выглядит естественно.

Конечно же, нельзя не отметить и другие бьюти-тренды, с которыми стоит распрощаться — во всяком случае, на это лето уж точно. Рассказываем, какие техники лучше не использовать — и что делать взамен, если вы хотите выглядеть актуально.

Плотный матовый тон больше не выглядит дорого

Несколько лет назад идеальная кожа без единого блика считалась признаком дорогого макияжа. Лицо намертво матировали пудрой, перекрывали плотным тоном и доводили до состояния почти фарфоровой маски, но нынче такой макияж выглядит слишком тяжелым, особенно при дневном свете и жаре. Сейчас визажисты все чаще выбирают полупрозрачные текстуры с живым сатиновым финишем — кожа должна выглядеть живой, а не казаться слоем декоративной штукатурки. Даже люксовые бренды постепенно уходят от эффекта идеально загрунтованного лица.

Слишком четкий контур губ начал выглядеть старомодно

Эстетика нулевых с резко очерченными губами снова начала сдавать позиции. Особенно это касается темных карандашей с графичными линиями, которые сильно отличаются по оттенку от помады. Сейчас в тренде более мягкий макияж губ: слегка растушеванный контур, полупрозрачные текстуры и эффект естественного объема — так, словно вы недавно вкусно и долго целовались.

Перебор с бронзером больше не считается красивым

Еще недавно соцсети были буквально одержимы бронзовым макияжем: лицо активно затемняли, пытаясь создать эффект возвращения из отпуска на побережье. Этим летом бронзер используют куда аккуратнее — тонким слоем и без тяжелого скульптурирования. В моде более чистый макияж, где лицо выглядит свежим, а не так, будто человек полчаса стоял перед зеркалом с палеткой контуринга. Особенно актуальны сейчас теплые персиковые и розоватые оттенки вместо агрессивного коричневого.

Графичные брови окончательно уступили место естественным

Жестко прорисованные брови с четкой нижней линией постепенно превращаются в привет из середины 2010-х. Да, мода любит возвращать старые тренды, но именно этот пока так и не смог полноценно вернуться. Сейчас куда актуальнее более мягкая форма, натуральная густота и минимум заметной коррекции. Брови больше не должны выглядеть так, будто их вычерчивали по линейке. Достаточно слегка заполнить пустоты и уложить волоски прозрачным гелем, чтобы лицо выглядело свежее и моложе.

Платиновый блонд снова считают слишком агрессивным

Белоснежный холодный блонд, который несколько лет подряд был символом звездного идеального окрашивания, летом 2026 начал стремительно терять позиции. Причина простая: люди устали жертвовать качеством волос ради идеального оттенка. Полное осветление по всей длине сильно повреждает волосы, делает их сухими и ломкими, а поддерживать такой цвет дорого и сложно. Поэтому сейчас тренд сместился в сторону более мягких вариантов блонда — натуральных, теплых, с живыми переливами и эффектом ухоженных здоровых волос, а не экстремального осветления.