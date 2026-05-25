Модель из России раскрыла любимый американцами женский типаж

Российская модель и блогерша Валентина Мелис раскрыла, какой женский типаж нравится английским и американским мужчинам. Интервью с ней появилось на YouTube-канале пластического хирурга Дмитрия Мельникова.

21-летняя девушка с весом 37 килограммов при росте 176 сантиметров, которая перенесла множество пластических операций, рассказала, что знакомится с представителями противоположного пола в Дубае. Она отметила, что предпочитает выходцев из упомянутых стран, поскольку они могут оценить ее внешность и образованность.

В свою очередь, соотечественники не привлекают Мелис, поскольку, по ее словам, ищут «колхозниц» с натуральной внешностью и глупых девушек, которых легко обмануть.

«Я не люблю русских мужчин. Я люблю европейцев, англичан, и американцев. Они любят экстремальную худобу — типа "русская Барби"», — заверила манекенщица.

В то же время хирург Мельников рассказал про новый опасный тренд у россиянок, который поддерживает Мелис.