Екатерина Варнава снялась в дерзком черном платье с высоким разрезом

Екатерина Варнава поделилась новым эффектным образом в личном блоге. 41-летняя звезда шоу Comedy Woman опубликовала снимок в откровенном мини-платье с высоким разрезом. Для фотосессии Варнава выбрала чёрное кожаное платье, подчеркнувшее фигуру и оголившее длинные ноги.

© Super.ru

Образ актриса дополнила прозрачными сабо на каблуке и массивными кольцами.

Екатерина снялась в парике с уложенными волнами волосами и ярким макияжем с красной помадой.

Артистку часто обсуждают из-за чрезмерной худобы. Недавно Варнава и сама призналась, что ещё сильнее похудела. Это было связано с тяжёлым началом года. Звезда много летала, а также переболела гриппом и перенесла отравление. Всё это повлияло на её фигуру.

Кстати, Варнава уже рассказывала о проблемах со здоровьем, в частности её беспокоит спина. Из-за высокого роста она сутулится, что привело к грыжам и протрузиям.

Читайте также: 40-летнюю Екатерину Варнаву снова обвинили в чрезмерной худобе из-за новых селфи