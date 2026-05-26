Бьюти-привычки, которые незаметно прибавляют возраст

Наш возраст выдает вовсе не паспорт, а бьюти-привычки, к которым мы просто приросли. Лицо ухоженное, фигура отличная, но старый стайлинг или фасон одежды незаметно накидывают пару-тройку лет. Хорошая новость: сбросить их можно за пять минут, если немного освежить образ. Посмотрите в зеркало — возможно, там затаился один из этих «предателей», уверяет автор канала «Мой стиль DIY».

Брови-ниточки. Тонкие, сильно выщипанные дуги из прошлого жестко меняют выражение лица. С ними взгляд кажется строгим, а само лицо — тяжелым. Естественная форма и мягкая природная ширина, наоборот, моментально распахивают глаза.

Плотный тон. Попытка замазать все подряд толстым слоем тонального крема всегда проваливается. На лице получается безжизненная маска, которая забивается в любую мелкую морщинку и только подчеркивает текстуру кожи. Намного лучше работают легкие увлажняющие флюиды с деликатным сиянием.

Темные губы. Винные, бордовые и темно-коричневые помады добавляют ненужной строгости и возраста. Если хочется выглядеть свежее, берите мягкие розовые, ягодные или нюдовые оттенки. Они визуально делают губы полнее.

Зацементированная укладка. Сложные прически «волосок к волоску», намертво залитые лаком, давно не актуальны. Они смотрятся чужеродно и старят. В волосах должна быть жизнь и движение: легкие, чуть небрежные волны и подвижная текстура.

Устаревший крой одежды. Слишком строгие костюмы, старомодные силуэты и массивные подплечники из прошлого века утяжеляют фигуру. Современный крой стал мягче и свободнее, он дает образу ту самую легкость.

Очки «из прошлого». Тяжелые, массивные или слишком узкие оправы моментально превращают женщину в строгого завуча. Новые современные формы работают совсем иначе — как классный, стильный аксессуар.

Колготки с блеском и старые сумки. Глянцевый блеск капрона на солнце и аксессуары, купленные лет десять назад, намертво консервируют образ в прошлом. Этот застывший стиль всегда прибавляет возраста.

Перламутровый маникюр. Руки тоже могут выдать консерватизм. Слишком длинные ногти с плотным перламутровым лаком — это привет из нулевых. Короткая или средняя длина и чистые, спокойные оттенки всегда выглядят дороже, опрятнее и моложе.

Необязательно вещь должна быть старой, чтобы перестать вас красить. «ГлагоL» писал, что стилисты уверяет: широкие брюк, винтаж, декор или оверсайз требуют грамотного сочетания, иначе образ теряет пропорции и выглядит устаревшим.