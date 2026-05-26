Какие бьюти-процедуры на самом деле не работают

Косметолог Василина Миронова разобрала популярные процедуры в эстетической косметологии и рассказала, какие из них разочаровывают чаще всего.

© Vse42.ru

Дорогие бьюти-процедуры не всегда дают результат. Косметолог Василина Миронова в беседе с Pravda.Ru назвала самые переоцененные варианты ухода за кожей.

Дорогие сыворотки и кремы не убирают глубокие морщины и не заменяют косметолога. Косметика работает в основном на уровне эпидермиса. Заметный эффект зависит не только от ухода, но и от генетики, сна, питания, гормонов, образа жизни и защиты от солнца.

– Для достижения значимых изменений важно выбирать средства только с доказанной эффективностью, включая ретиноиды и пептиды. При выборе качественного антивозрастного ухода стоит ориентироваться на активные компоненты, стоящие на первых позициях в составе, – отметила Миронова.

По ее словам, "детокс" для кожи чаще всего маркетинг. Токсины выводят печень и почки, а не маски и обертывания. Агрессивные детокс-процедуры могут даже навредить коже, особенно в неподходящий сезон.

Также чрезмерное увлечение филлерами с гиалуроновой кислотой нередко дает неестественный результат.

Как заметила косметолог, домашние бьюти-аппараты обычно слабее профессиональных, поэтому их эффект часто сильно преувеличен.