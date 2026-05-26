Актриса Катя Кабак вышла в свет в откровенном платье с разрезом

Актриса Катя Кабак в платье с разрезом появилась на публике с возлюбленным, певцом Тимуром Родригезом. Издание Woman.ru опубликовало видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Катя Кабак и Тимур Родригез стали гостями церемонии IV премии Гильдии кастинг-директоров, которая состоялась в Москве. Актриса выбрала для закрытого мероприятия зеленое макси-платье с высоким разрезом и глубоким декольте и черные босоножки на каблуках. Артистке уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. Тимур Родригез появилась на публике в черном брючном костюме, белой рубашке и ботинках.

Среди гостей мероприятия также были Надежда Сысоева, Янина Студилина, Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной, Маш Милаш и другие звезды.

29 апреля стало известно, что Кабак и Родригез помолвлены. Об этом певец сообщил в Instagram. Артист сделал предложение руки и сердца Кабак рядом с кинотеатром «Художественный» в Москве. Родригез поделился фото, на которых они с возлюбленной были запечатлены в вечерних нарядах. На экране кинотеатра была надпись:

«Она сказала: «Да»!

В 2023 году певец публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.