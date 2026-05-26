Влажные ресницы: как повторить этот тренд лета 2026

Ещё пару лет назад люди массово отказывались от плотного макияжа и демонстрировали в соцсетях «чистое лицо». Однако бьюти-мода снова изменилась. Сейчас в центре внимания – выразительные детали, которые придают образу живость и лёгкую хаотичность. Один из самых заметных трендов – wet lashes, или эффект влажных ресниц.

Этот макияж создаёт впечатление, будто вы только что промокли под летним дождём, вышли из бассейна или эмоционально пережили любимую мелодраму. Ресницы здесь не стремятся сделать идеально разделёнными. Напротив, лёгкая небрежность стала главным правилом.

Если раньше все стремились к максимально аккуратному результату, то теперь в моде ресницы, собранные в небольшие пучки. Они выглядят чуть склеенными и блестящими, а взгляд становится более «живым». Такой эффект напоминает популярные spiky lashes (ресницы-шипы), но без графичности и слишком четких линий. Wet lashes выглядят мягче и естественнее.

Интересно, что тренд отлично вписался в эстетику tired girl («уставшая девушка»), которая давно захватила соцсети. Сейчас многим нравятся образы без ощущения долгих сборов перед зеркалом. Растрепанные волосы, сияющая кожа, слегка размазанные текстуры и макияж, который выглядит случайным, — именно эта расслабленность теперь воспринимается как стиль.

На популярность wet lashes повлиял и кинематограф. Визажисты всё чаще вдохновляются не яркими экранными образами, а атмосферой сцен. Тот самый влажный взгляд из романтических фильмов давно перестал быть только частью сюжета. Теперь это самостоятельный бьюти-прием. Он создает ощущение эмоций и добавляет образу мягкости без тяжелого макияжа.

Еще один плюс тренда — его простота. Не нужно рисовать сложные стрелки или использовать несколько палеток теней. Весь акцент переносится на ресницы. За счет этого макияж выглядит одновременно заметным и легким.

Чтобы повторить wet lashes, важно правильно выбрать тушь. Лучше всего работают густые текстуры с влажным финишем. Сухие матовые формулы здесь не подойдут, потому что они слишком быстро фиксируются и делают ресницы жесткими. Идеальная тушь должна оставлять легкий блеск и хорошо наслаиваться.

Наносить продукт лучше постепенно. Основной объем стоит распределять кончиком щеточки, а затем аккуратно соединять несколько ресниц между собой. Главное — не превращать весь ресничный ряд в одну большую склейку. Достаточно нескольких тонких пучков, чтобы появился нужный эффект.

Некоторые добавляют немного шиммера или мелкого глиттера. Это делает взгляд еще более «влажным» и сияющим, особенно при вечернем освещении.

Основу макияжа оставляют спокойной. Легкий тон, пара румян, капля хайлайтера и прозрачный блеск для губ — достаточно. Суть wet lashes в контрасте. Когда лицо свежее и почти «голое», ресницы становятся главным акцентом.