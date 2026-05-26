Десять эффективных SPF‑стиков, которые удобно брать с собой

Эпоха липкой солнцезащиты закончилась, на смену ей пришли лёгкие и удобные для жизни форматы. SPF‑стики появились Южной Корее — стране, где фотостарение и нежелательный загар воспринимают серьёзно. Корейские разработки пробрались на глобальный бьюти‑рынок, где теперь можно без труда найти то самое средство под свой тип кожи и потребность. Вот 10 проверенных вариантов на любой бюджет.

Солнцезащитный стик, Thim

Классический корейский стик от солнца с лёгкой текстурой. Понравится обладателям жирной кожи, потому что не только матирует, но и отличается некомедогенной формулой — то есть не вызывает воспалений. В составе есть успокаивающий комплекс, увлажняющий актив и пантенол.

Солнцезащитный стик Glow Up, Biobalance

Внутри сразу два типа фильтров, минеральные и химические, чтобы защита от солнца была действительно всеобъемлющей и работала на уровне SPF 50+. Так, стик не позволяет лучам навредить коже даже в солнцепёк, предупреждает ожоги и появление пигментации. Состав дополнили витамином С — классическим антиоксидантом, который выравнивает тон лица и придаёт ему здоровое сияние.

Минеральный стик «Барьесан», Урьяж

Подойдёт людям с чувствительной кожей и детям из‑за минеральных фильтров в основе. Они не впитываются в кожу и, соответственно, с меньшей долей вероятности вызывают раздражение и другие нежелательные реакции. Стик компактный, не займёт места даже в набитой необходимостями сумке и поможет от солнца благодаря фактору SPF 50+.

Солнцезащитный невидимый стик Photoderm, Bioderma

Матирующий стик, умеющий не только защищать, но и увлажнять. Фактор SPF 50+ спасает от солнечных лучей типа UVA и UVB из‑за комбинации органических фильтров. Дополняет их витамин Е, который предупреждает потенциальные повреждения кожи: ни фотостарение, ни ожоги с ним не страшны.

Солнцезащитный стик Photo Reverse, Institut Esthederm

Находка для тех, чья кожа уже отреагировала на окислительный стресс появлением пигментации или склонна к возникновению коричневых пятнышек. За эффективность отвечает комплекс компонентов, который ограничивает процесс гиперпигментации, и SPF 50+. Чтобы средство работало как следует, не забывайте наносить его на зону декольте и регулярно обновлять, например, после купания или тренировок.

Солнцезащитный стик с матовым финишем, Menomoso

Стик слегка матирует кожу, визуально её разглаживает и параллельно выполняет главную функцию — защиту от солнца в условиях города. Сделан на двух фильтрах, химических и физических, поэтому работает надёжно и не даёт солнечному излучению навредить. Состав обогатили коллагеном для упругости кожи, зелёным чаем для антиоксидантной поддержки и экстрактом солодки для мягкой работы с пигментацией.

Солнцезащитный стик Sun Series, Eden

Стик подойдёт для использования и на лице, и на теле, чтобы не пришлось носить с собой сразу несколько средств. SPF 50+, два вида фильтров, антиоксидант витамин Е и водостойкость — всё, что нужно для рабочего средства на каждый день. Стоит только добавить, что в составе нет парабенов и спирта, на которые иногда реагирует чувствительная кожа.

Солнцезащитный стик Bronzecran, Academie

Стик, он же карандаш, разработан для защиты небольших, но уязвимых зон. Например, губ и ушей, носа, мест со шрамами, пигментацией и татуировками (вы ведь знаете, что от солнца тату выцветают?). Фактор SPF 50+ здесь буквально база, которую дополнили несколькими симпатичными бонусами. Во‑первых, пептидом для сглаживания морщин. Во‑вторых, гиалуроновой кислотой для увлажнения. В‑третьих, системой клеточной защиты, которая работает как профилактика возрастных изменений.

Солнцезащитный ультраувлажняющий стик, Sokolov

Водостойкое средство, которое особенно понравится обезвоженной или сухой коже — формула и увлажняет, и питает, чтобы отдых на свежем воздухе не приносил дискомфорта. Фактор защиты высокий — SPF 50+, блокирующий около 98 % всех солнечных лучей. Кстати, в составе есть коллоидное золото, которое стимулирует процесс обновления кожи.

Солнцезащитный стик для лица Not This Time, Sunshine, Vois

Компактный стик на химических фильтрах — они помогают средству впитаться и не лежать на коже жирной плёнкой. Фактор защиты 50+ справляется с UVA‑ и UVB‑излучением, которые при длительном воздействии вызывают ожоги и запускают процесс фотостарения. К тому же средство понравится обладателям жирной кожи, потому что матирует и немного блюрит поры.