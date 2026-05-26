Новая стрижка Екатерины Варнавы вызвала споры в сети

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала образ до и после кардинальной смены имиджа и вызвала споры в сети. Видео и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда шоу Comedy Woman сначала предстала в ролике с длинными волосами и укладкой. Затем она продемонстрировала ультракороткую стрижку бикси.

«"Короткая стрижка не сделает тебя женственной". Как хорошо, что мне пофиг на мнение людей», — подписала она.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида Варнавы в комментариях под постом.

«Женщинам не нужно доказывать свою женственность», «Стрижка — это просто стрижка», «Непривычно», — высказались одни. «Богиню смены имиджа только украшают», «Огонь, а не прическа», «Шикарная стрижка», — возразили другие.

В феврале Варнава показала лицо без макияжа после сна. Знаменитость снялась в кровати в черном кружевном наряде на тонких бретелях.