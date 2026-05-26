Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин оценил свой стиль фразой «что ни надень — я прекрасен». Слова артиста приводит KP.RU.

42-летний поп-исполнитель посетил премьеру фильма о Майкле Джексоне, которая состоялась в Москве. Для выхода на красную дорожку он выбрал черные брюки, белую футболку и свободную рубашку, оформленную изображениями мастей из карточной колоды.

В разговоре с журналистами Шаляпин признался, что над образом долго не задумывался и надел первую попавшуюся в шкафу вещь. По его мнению, для выхода надо было выбрать что-то яркое.

«Понимаете, я настолько самоуверенный человек, что мне что ни надень — я прекрасен. Многие корячатся, а никому все равно не нужны. А я вот с маркетплейса оделся — и меня все равно заметно», — заявил собеседник издания.

