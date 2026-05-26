Начался прием заявок на участие в седьмой Московской неделе моды

Седьмая Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Прием заявок на участие уже открыт, он продлится до 12 июля на официальном сайте. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи российских и зарубежных дизайнеров. Например, благодаря шестой Неделе моды представители индустрии подписали больше 70 партнерских соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках мероприятия запланированы показы коллекций отечественных и иностранных брендов, лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Кроме того, все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

Многие дизайнеры отмечают, что участие в проекте помогло им повысить узнаваемость коллекций и нарастить продажи. В их числе соосновательница бренда женской одежды из Твери Юлия Привалова.

«Всего за год благодаря Московской неделе моды мы увеличили все ключевые показатели. Реализация выросла вдвое, производственные мощности — на 110 процентов, выручка прибавляет 50 процентов после каждого сезона. Мы открыли бутик в столичном универмаге, закрепились в шести регионах России и выстроили долгосрочные оптовые отношения с байерами», — добавила Юлия Привалова.

По мнению дизайнера из Краснодара Олега Левицкого, один показ на таком масштабном мероприятии эквивалентен примерно шести месяцам регулярного продвижения, включая фотосессии, ведение аккаунтов и маркетинговую активность. Компания зафиксировала рост продаж на 70 процентов, увеличила аудиторию в социальных сетях в четыре раза, привлекла новых партнеров и заключила выгодный контракт. Помимо этого, расширилась и география присутствия бренда в Москве, Краснодаре, Волгограде, Курске, Воронеже, Рязани и Владивостоке.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

С 2023 года под эгидой Московской недели моды проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он уже объединил сотни российских и зарубежных дизайнеров, руководителей ведущих компаний, управленцев, экспертов профильных ассоциаций и журналистов из 109 государств. В прошлом году деловое мероприятие посетили свыше 260 профессионалов из 65 стран.