Эксперт объяснил причины популярности процедуры «Сингапури»

Трансблефаропластика, которую в разговорной речи называют «Сингапури», — пластическая операция по изменению формы век, чаще всего связанная с созданием так называемого «европейского века» у людей с азиатским типом строения глаз. Одна из причин популярности процедуры — культура визуальности. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий клинический психолог, автор и ведущая тренингов Ксения Солопанова.

«Сегодня эта тема стала особенно актуальной из-за культуры визуальности. Современный человек живет в пространстве постоянного сравнения. Люди все чаще смотрят на себя как будто со стороны, через экран. Это усиливает фиксацию на деталях лица, которые раньше могли вообще не восприниматься как проблема», — заявила эксперт.

Солопанова отметила, что психика устроена так, что человек склонен искать простые объяснения своим внутренним сложностям. Она заявила, что иногда может показаться: если изменить внешность, автоматически изменится и жизнь появится уверенность, любовь, принятие, успех. Как считает эксперт, в некоторых случаях пластическая операция действительно помогает человеку чувствовать себя комфортнее. Однако, как утверждает психолог, если за желанием изменить лицо скрывается глубокое неприятие себя, постоянное сравнение с другими или болезненная зависимость от внешней оценки, то проблема обычно не исчезает полностью.

Эксперт обратила внимание, что человек очень чувствителен к теме внешности, потому что лицо — это главный объект социального восприятия. Именно через лицо люди считывают привлекательность, статус, молодость, усталость, уверенность и даже успешность. Поэтому любые особенности внешности быстро начинают связываться с самооценкой и ощущением собственного места в обществе.

«Особенно сильное влияние оказывает среда. Если человек с детства слышит, что определенная внешность считается красивой, правильной или перспективной, постепенно это начинает восприниматься как норма. Нервная система быстро адаптируется к доминирующим образам красоты. И если социальные сети, реклама, кино и окружение постоянно транслируют один тип лица как более привлекательный, человек невольно начинает сравнивать себя с этим образом», — объяснила психолог.

Она заявила, что несмотря на то, что сегодня «Сингапури» снова активно обсуждается в соцсетях и индустрии красоты, сама процедура появилась далеко не вчера.

«Исторически подобные операции начали активно развиваться после Второй мировой войны в Японии, Южной Корее и позже в Китае. Во многом это было связано с сильным влиянием западной культуры, кино, рекламы и меняющихся стандартов привлекательности. Европейская внешность постепенно начала восприниматься как более «успешная», современная и социально одобряемая. Особенно это усилилось в эпоху глобализации и массовой культуры», — рассказала Солопанова.

Она отметила, что отношение к «Сингапури» сегодня становится все более противоречивым.

«С одной стороны, общество активно говорит о принятии себя и уважении к этнической внешности. С другой — индустрия красоты продолжает продвигать определенные стандарты лица как более желательные. Из-за этого многие люди оказываются между двумя давлениями: стремлением соответствовать идеалу и страхом осуждения за желание изменить внешность», — поделилась психолог.

По ее словам, это сложный этический вопрос. С одной стороны, у человека есть право распоряжаться своим телом и внешностью так, как он считает нужным. Как отметила Солопанова, если операция помогает ему чувствовать себя увереннее и не связана с тяжелыми внутренними нарушениями, сложно говорить о прямом запрете или осуждении.

Но с другой стороны, как утверждает эксперт, нельзя игнорировать влияние общества и индустрии красоты. Когда целые поколения начинают массово менять определенные этнические черты лица ради приближения к более одобряемому образу, это уже не только личный выбор, но и отражение социальных установок о том, какая внешность считается более ценной.