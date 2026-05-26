Как правильно увлажнять кожу летом: гид для жары и отпуска

Кажется, что вокруг влажность, жара, море, бассейн и постоянный контакт с водой — откуда тут вообще может взяться сухость кожи? Но именно в теплый сезон многие сталкиваются с обезвоженностью, стянутостью, шелушением и внезапной чувствительностью.

Причина простая: солнце, кондиционеры, соль, хлор и жара одновременно усиливают потерю влаги и раздражают защитный барьер. При этом летом коже обычно нужны не тяжелые плотные текстуры, а грамотное удержание воды без ощущения жирной пленки, иначе вместо комфорта появляются забитые поры, липкость и желание умываться каждые полчаса — а это, конечно, только усугубит проблему. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, какую косметику использовать в жару и как.

Не путайте жирность и увлажненность

Очень частая летняя ошибка — решить, что блестящая кожа не нуждается в увлажнении.

«На деле жирность и уровень влаги — разные вещи, дерма может активно выделять себум и одновременно быть обезвоженной. Особенно это заметно после солнца, кондиционеров, перелетов и агрессивного очищения. Если постоянно пересушивать лицо матирующими средствами и жесткими умывалками, кожа нередко начинает вырабатывать еще больше себума, поэтому летом лучше выбирать мягкие очищающие средства. А увлажняющий крем должен быть легким, но полноценным — с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом, церамидами или скваланом», — объясняет эксперт.

Летом коже часто нужны несколько тонких слоев, а не один тяжелый крем

В жару плотные текстуры многим просто неприятны, они смешиваются с потом и солнцезащитой, ощущаются тяжело и могут провоцировать воспаления. Поэтому летом гораздо лучше работает принцип легких слоев. Например: увлажняющий тоник или эссенция, затем сыворотка, потом легкий крем. Такая схема помогает удерживать влагу без перегруженности, особенно хорошо это работает в сухом кондиционированном воздухе — в самолетах, отелях, офисах и торговых центрах.

После моря и бассейна баланс нужно восстанавливать сразу

Соленая вода и хлорка сильно сушат кожу, даже если кажется, что все нормально, поэтому после пляжа или бассейна важно не просто ополоснуться водой, а как можно быстрее смыть соль и остатки хлора мягким средством.

«После душа лучше не ждать слишком долго, а нанести увлажняющий крем сразу после того, как вы вытерлись полотенцем. Для тела летом отлично работают лосьоны и эмульсии с мочевиной, пантенолом, алоэ вера и ниацинамидом. А если кожа уже начала шелушиться после солнца, стоит временно убрать кислоты и агрессивные активы», — советует врач.

В отпуске кожа часто страдает не от солнца, а от кондиционеров и перелетов

Многие замечают сухость именно в дороге — воздух в самолете очень сухой, а кондиционеры в отелях могут буквально вытягивать влагу из кожи за ночь. Поэтому в поездках лучше делать ставку не на декоративную косметику, а на увлажнение и восстановление барьера. Полезно взять с собой миниатюру мягкого крема, увлажняющую сыворотку и бальзам для губ. А вот бесконечно брызгать термальной водой без последующего нанесения крема не лучшая идея: если влага быстро испаряется с поверхности кожи, ощущение сухости может стать даже сильнее.

Солнцезащитный крем — тоже часть увлажнения

Многие воспринимают SPF только как защиту от ожогов и пигментации, но ультрафиолет еще и повреждает кожный барьер, из-за чего кожа быстрее теряет влагу и становится чувствительной. Современные солнцезащитные средства часто уже содержат увлажняющие компоненты, поэтому летом хороший SPF частично закрывает сразу две задачи. Главное — не экономить на количестве и обновлять защиту в течение дня, особенно на пляже, после купания и во время прогулок, иначе никакие сыворотки потом не спасут кожу от ощущения сухости и раздражения.