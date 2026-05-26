В Сети обсудили фигуру Ксении Собчак в прозрачном наряде

Российская ведущая Ксения Собчак показала откровенный образ для Каннского фестиваля и подверглась обсуждению в сети. Фото и комментарии появились в ее Telegram-канале.

44-летняя журналистка поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в прозрачном кружевном комбинезоне люксового бренда Balenciaga. Под него она надела чулки и комплект нижнего белья, состоящий из черного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, знаменитость примерила солнцезащитные очки и подобрала к наряду небольшую сумку французского модного дома Chanel.

Подписчики Собчак оценили ее внешний вид в комментариях под постом.

«Вы зачем такой огонь от народа прятали? Не останавливайтесь», «Она в отличной форме», «Мне этот образ очень понравился, даже сексуально», «Смело!», «Классный образ. Мне даже больше нравится, как он сидит на Ксении, чем на моделях», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Собчак посетила Каннский фестиваль в наряде за два миллиона рублей.