Тренд окрашивания «мягкая медь»: как получить красивый цвет и ухаживать за ним

Медные оттенки снова вернулись в моду, но теперь без агрессивного рыжего пламени из начала 2000-х. Главный тренд последних сезонов — мягкая медь. Это более спокойный, натуральный и дорогой вариант медного окрашивания: теплые карамельно-рыжие нюансы, мягкие золотистые переливы и ощущение живого цвета.

Такой оттенок любят за универсальность — он делает лицо визуально свежее, красиво подчеркивает кожу, глаза и текстуру волос. Но именно медные оттенки считаются одними из самых капризных: они быстро тускнеют, могут уходить в красный или некрасивый желтый и требуют аккуратной работы колориста. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о нюансах трендового окрашивания.

Кому действительно идет «мягкая медь»

Лучше всего soft copper смотрится на людях с теплым или нейтральным подтоном кожи, особенно красиво он сочетается с зелеными, карими, ореховыми и янтарными глазами. Светлая кожа с веснушками, оливковый подтон, теплый бежевый оттенок лица — почти идеальная база для такого цвета.

«Но это не значит, что холодным типажам медь противопоказана. Просто оттенок придется делать более приглушенным: с бежевыми, коричневыми или чайными нюансами вместо яркого апельсинового рыжего. Именно поэтому хороший колорист почти никогда не делает одну медь из палитры, а собирает оттенок под конкретное лицо», — подчеркивает эксперт.

Почему этот цвет выглядит глубже классического рыжего

Главная фишка оттенка — многослойность цвета. В хорошем окрашивании обычно смешиваются сразу несколько теплых нюансов: мед, карамель, янтарь, чайная роза, светлая корица. За счет этого волосы выглядят объемнее и живее при разном освещении.

Плюс мягкая медь редко делается плотным глухим окрашиванием от корней до концов. Сейчас чаще используют растяжку цвета, мягкие блики или деликатный балаяж. Поэтому волосы выглядят более естественно, а отрастающие корни не бросаются в глаза уже через две недели.

Как выполняют такое окрашивание

Очень многое зависит от исходной базы: натуральным русым или светло-каштановым волосам мягкую медь сделать проще: иногда достаточно легкого осветления и тонирования. А вот темные окрашенные волосы часто требуют нескольких этапов, иначе вместо красивой меди может получиться красноватая плотная масса без глубины.

«Колористы обычно избегают слишком чистых оранжевых пигментов. В модном soft copper всегда есть немного бежевого, золотого, коричневого или розовато-персикового нюанса. Именно это делает оттенок сложным, интересным и переливающимся при любом освещении», — рассказывает профессиональный парикмахер.

Почему медные оттенки быстро вымываются

Медные и рыжие пигменты считаются одними из самых нестойких — солнце, горячая вода, шампуни глубокой очистки и активное мытье головы быстро делают цвет более блеклым. Особенно летом, когда волосы постоянно контактируют с ультрафиолетом, морской водой и кондиционерами.

Поэтому после окрашивания обычно советуют мягкие шампуни для окрашенных волос, термозащиту и оттеночные маски с медным или карамельным пигментом. А еще — не злоупотреблять маслами: они действительно могут быстрее вытягивать теплый оттенок из волос.

Как носить мягкую медь

Этот оттенок лучше всего раскрывается в живой текстуре — легкие волны, мягкие слои, подвижные пряди и естественный объем делают цвет интереснее. А вот слишком жесткие локоны, плотная укладка лаком и графичные темные брови могут визуально утяжелять образ.

В одежде soft copper особенно красиво сочетается с молочным, шоколадным, сливочным, оливковым, серо-голубым и темно-зеленым. А в макияже обычно достаточно теплого румянца, живой кожи и спокойных губ — потому что сам оттенок волос уже становится главным акцентом внешности.