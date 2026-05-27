Ошибки в макияже, которые подчеркивают брыли

Многие женщины стараются с помощью макияжа выглядеть моложе, но некоторые привычные приемы могут неожиданно сыграть против них. Особенно это касается нижней части лица, где неудачный макияж способен подчеркнуть брыли и визуально «утяжелить» овал, рассказывает автор канала «О макияже СмиКорина».

Одна из самых распространенных ошибок — слишком светлый тональный крем. В попытках освежить лицо женщины выбирают средство светлее своего оттенка кожи и наносят его четко по контуру лица. В итоге лицо оказывается заметно светлее шеи, а вместе с ним начинают сильнее выделяться и брыли. Вместо эффекта омоложения внимание, наоборот, притягивается к возрастным изменениям.

Кроме того, плотные тональные средства часто подчеркивают текстуру кожи и выглядят неестественно. Для повседневного макияжа советуют использовать более легкие ВВ-кремы, а несовершенства перекрывать точечно консилером. Если оттенок лица отличается от шеи, тон лучше подбирать именно под шею. Перед нанесением макияжа также рекомендуют использовать праймер, чтобы средство легло ровнее и не подчеркивало поры.

Еще одна ошибка связана с контуром губ. Желая сделать губы объемнее, многие слишком сильно выходят карандашом за естественные линии, особенно в уголках. Из-за этого лицо визуально словно «опускается» вниз, а нижняя часть начинает выглядеть тяжелее.

Чтобы макияж действительно освежал, объем губ советуют добавлять в центральной части, не растягивая контур к уголкам. Именно такой прием помогает сохранить более легкий и молодой вид.

Дополнительно скорректировать овал лица можно при помощи скульптора или чуть более темного тона под подбородком. Такой прием помогает визуально сгладить брыли и сделать контуры лица аккуратнее.