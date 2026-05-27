Назван откровенный тренд на лето

Редакторы журнала Vogue назвали откровенный тренд на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне благодаря модным показам актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов. Отмечается, что указанную одежду можно комбинировать со множеством вещей: юбками, джинсами, бермудами и предметами гардероба в спортивном стиле.

В то же время манекенщицы на шоу брендов Givenchy и Ralph Lauren сочетали подобное нижнее белье и топы от купальников с пиджаками и классическими брюками.

«Выбирайте его [микротоп], если хотите сделать любой наряд сексуальным и очень женственным», — заявили журналисты.

Ранее в мае редакторы журнала Vogue назвали самое модное платье на лето 2026 года.