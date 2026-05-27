Звездная визажистка раскрыла секреты макияжа Ксении Собчак

Звездная визажистка Мадина раскрыла секреты макияжа журналистки Ксении Собчак. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Эксперт рассказала, что она часто работала со знаменитостью, однако каждый раз волнуется перед встречей. По ее словам, сотрудничая с Собчак, наносить макияж нужно быстро и в любых условиях.

«Забудьте про удобство. Как правило, Ксения делает несколько дел одновременно», — уточнила она.

Специалист поделилась, что Собчак любит исключительно теплые оттенки теней и пышные 3D-ресницы.

«Ну и люксовая косметика приветствуется», — заключила Мадина.

