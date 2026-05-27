Косметика с витамином С: подборка средств для сияния кожи

Предупреждает появление морщин, дарит ровный тон и защищает от пигментации — всё это делает проверенный актив, известный как витамин С. Его антиоксидантные свойства ценят и профи мира красоты, и начинающие свой путь бьюти-исследователи, потому что результат работы, как говорится, всегда налицо. Хотите добавить его в свою рутину впервые или планируете разнообразить уходовую полочку? Вот 23 проверенных средства.

Сыворотка-бустер Pore Refining, Weleda

Уходовая сыворотка-бустер создана для того, чтобы прокачать текущий уход: её можно добавить в любимый крем или нанести на лицо соло, чтобы увидеть эффект сияния. В составе два проверенных временем антиоксиданта, витамины С и Е, которые разглаживают кожу и защищают её от стресса окружающей среды.

Крем-сыворотка с витамином С 4%, Anna Sharova

Крем с лёгкой текстурой и оптимальной для ежедневного использования концентрацией витамина С — 4%. Этого хватит, чтобы постепенно получить ровную кожу без лишней пигментации и обеспечить профилактику возрастных изменений. Можно смешать с более питательным средством без потери эффективности.

Выравнивающая тон сыворотка Super C Complex, asap

Классический витамин С усилили современным антиоксидантом пикногенолом, который служит дополнительным подспорьем и активнее помогает коже засиять. Вместе с коэнзимом Q10 они укрепляют стенки сосудов, повышают эластичность, выравнивают тон лица и профилактируют стрессовые изменения.

Энергизирующий бустер с бакучиолом и витамином С 710, Sofia Bertrand

Средство-бустер с витамином С в наносферах, которые проникают в глубокие слои кожи и дают активу возможность работать в полную силу. В составе есть редкий ингредиент — экстракт коры африканской берёзы. Его ценят в профессиональной косметологии за умение стимулировать коллаген, успокаивать и одновременно помогать клеткам взаимодействовать с антиоксидантом.

Сыворотка-концентрат Vita C, Missha

Концентрированное средство с высоким содержанием актива, которое подойдёт для интенсивного ухода или точечного использования. Витамин С в нём заключён в липосомы, которые доставляют ингредиент в нужный слой кожи и не дают ему сработать раньше времени. Его дополняют транексамовая кислота и ниацинамид.

Бустер с витамином С, Egia

Для любого типа кожи: состав разработан так, чтобы помочь в любом случае. Два вида витамина С вкупе с ниацинамидом и молочной кислотой осветляют и разглаживают кожу и усиливают обычный уход. Можно наносить, смешивая с любимым кремом, или соло для интенсивного курса.

Тоник с витамином С Lumi-Bounce, Darling*

Дополнительный этап для ухода, чтобы восстановить pH-баланс после очищения и тонизировать кожу. В составе есть витамин С для повышения упругости и витаминный комплекс, который выравнивает тон лица и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Не оставляет липкости и возвращает здоровое сияние.

Восстанавливающий гель для упругости кожи [Hyalu]Biotic, SVR

Мягкий уход на каждый день в виде гель-крема. В первую очередь он увлажняет и успокаивает обезвоженную кожу — сказать «спасибо» за это нужно гиалуроновой кислоте. Пробиотики повышают эластичность кожи, а витамин С с этими соседями аккуратно, но эффективно работает против морщин.

Тонизирующая сыворотка Vita Radian-C Biome, Dabo

Универсальная сыворотка, которая подойдёт тем, кто хочет простого, понятного и при этом рабочего. Знакомые витамин С и ниацинамид выполняют антиэйдж-задачи, аллантоин и пантенол успокаивают, аденозин укрепляет кожный барьер, пока восемь видов гиалуроновой кислоты трудятся на благо увлажнения.

Крем Vita C Toning, Coxir

Рабочий крем на каждый день с богатым составом. Помимо витаминов А, С и Е, признанных антиоксидантов, формулу разнообразили двумя питательными маслами: ши и бабассу. Использовать нужно утром и вечером, а перед выходом на улицу не забывать защищаться средством с SPF. Такова плата за ровную, спокойную и увлажнённую кожу.

Сыворотка двойной концентрат с витамином С, Institut Esthederm

Двойной витамин С: первая форма даёт моментальный результат, вторая работает на перспективу. Чтобы разница была действительно заметной, средство нужно использовать в течение 14 дней: пигментация станет менее выраженной, выровняется микрорельеф кожи. А сияние проявится сразу после нанесения.

Ампулы для сияния кожи с витамином С, Biobalance

Высококонцентрированный витамин С — в средстве 15% аскорбиновой кислоты, которую нужно применять курсом. Сыворотка заключена в стеклянные ампулы, которые минимизируют контакт актива с воздухом, это помогает ему оставаться эффективным.

Сыворотка с витамином С, Don’t Touch My Skin

Сыворотка с лёгкой текстурой, не оставляет маслянистого финиша и не даёт жирного блеска. В составе два вида витамина С: этилированная аскорбиновая кислота и аскорбил тетраизопальмитат, чтобы обновление кожи происходило максимально активно, но при этом мягко. Трегалоза укрепляет защитный барьер.

Крем с витамином С и ниацинамидом, Menomoso

Звёздный дуэт активов: витамин С и ниацинамид для комплексного действия. Вместе они деликатно осветляют, убирают следы от старых воспалений и не дают появиться новым, плюс увлажняют. Лучше всего сработает в случае жирной или комбинированной кожи.

Разглаживающая сыворотка для сияния кожи Multi-Active Glow, Clarins

Сразу два актива для ультимативного сияния и чистоты кожи: витамин С соединили с отшелушивающей гликолевой кислотой, которая хорошо работает с воспалениями и уже существующей пигментацией. Сыворотка двухфазная, чтобы средство сработало, надо потрясти флакончик до появления розовых микрогранул.

Антиоксидантная сыворотка C-Energy, Geltek

В составе витамин С в двух стабильных формах — они справляются с покраснением и раздражениями, а ещё помогают коже синтезировать клетки коллагена. Чтобы тон оставался ровным и без лишнего блеска, формулу дополнили ниацинамидом. Эта сыворотка не повышает фоточувствительность кожи, а значит, не повышает риск получения пигментации от солнца.

Сыворотка с витаминными капсулами White Truffle, d’Alba

В бутылочку заключены капсулы с витамином С, ниацинамидом и мощным трипептидом глутатионом. Крошечные сферы защищают активы от преждевременного высвобождения и выпускают их «на работу» только в нужных слоях кожи. В результате — сияние, гладкость и эластичность.

Сыворотка для сияния, Vois

Сыворотка в упаковке-рефиле, к которой можно купить сменный блок после того, как продукт закончится. В составе — витамин С, который работает мягко и сохраняет свои свойства вплоть до истечения срока годности. Средство пахнет цитрусами, быстро впитывается и не оставляет липкости.

Сыворотка Vitamin C, Librederm

Липосомальная сыворотка с высокой концентрацией стабильного витамина С. Это важный нюанс, потому что антиоксидант может «распасться» и перестать быть эффективным, если его не стабилизировать. Формулу обогатили Омегой 3, чтобы кожа была напитанной и сияющей.

Сыворотка «Витамин С», Levrana

Особенно подойдёт жирной и проблемной коже, а ещё тем, кто хочет предупредить или нивелировать первые признаки старения. В составе — устойчивая и деликатная форма витамина С, которая не вызывает раздражений и не требует долгого привыкания. Освежает, стимулирует выработку коллагена, разглаживает, поддерживает эластичность кожи и работает с морщинками.

Антивозрастная сыворотка с витамином С, энзимами и феруловой кислотой, Smorodina

Понравится тем, кто уже столкнулся с яркими проявлениями пигментации. Комплекс из липосомального витамина С, феруловой кислоты, фермента тыквы и экстракта лакричника направлен на осветление кожи. В качестве бонуса — антивозрастной эффект, но только при регулярном использовании.

Сыворотка для лица с витамином С 15%, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой, Art&Fact

Теперь на сцене легендарное трио из витамина С, ниацинамида и гиалуроновой кислоты. Суть формулы простая: сделать всё, чтобы кожа выглядела здоровой, ровной и сияющей, и оставалась защищённой от стресса. Забавный форм-фактор — надо замешать средство самостоятельно, добавив в сыворотку порошок из набора.