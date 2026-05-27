Названы семь причин появления мешков под глазами

Эта проблема не всегда связана с усталостью — иногда она сигнализирует о серьёзных заболеваниях. Кандидат медицинских наук, пластический хирург, дерматолог-косметолог Окушко Ситора в беседе с «Чемпионатом» назвала основные причины появления мешков под глазами.

Врач выделила семь ключевых факторов.

Возрастные изменения. После 30–35 лет кожа теряет эластичность из-за снижения выработки коллагена и эластина. Соединительнотканная перегородка, удерживающая жировую ткань вокруг глазницы, ослабевает, жировые отложения смещаются и формируют мешки.

Генетическая предрасположенность. У некоторых людей кожа вокруг глаз изначально более тонкая, а соединительная ткань слабее. В таких случаях мешки могут появляться даже в детстве или юности.

Отёки из-за задержки жидкости. Временная припухлость возникает из-за избытка соли в рационе, большого объёма жидкости перед сном, алкоголя, аллергических реакций или гормональных колебаний.

Заболевания внутренних органов. Регулярные отёки под глазами могут сигнализировать о проблемах с почками, сердечно-сосудистой системой, щитовидной железой, а также об аллергических заболеваниях.

Образ жизни и внешние факторы. Хроническое недосыпание, стресс, чрезмерное воздействие ультрафиолета, курение, алкоголь и длительная работа за компьютером серьёзно влияют на состояние кожи вокруг глаз.

Неправильный уход за кожей. Некачественная или неподходящая косметика вызывает раздражение и отёк. Слишком агрессивные средства пересушивают тонкую кожу, провоцируя компенсаторную отёчность.

Анатомические особенности. В некоторых случаях мешки связаны с формой круговой мышцы глаза или расположением жировой клетчатки — такие ситуации чаще требуют хирургической коррекции.