Почему французское мелирование считают одним из лучших

Седину уже давно нико не стремится закрашивать и прятать любой ценой. Многие женщины сегодня хотят не плотное темное покрытие, а более мягкое и естественное окрашивание, при котором волосы выглядят живыми, объемными и не требуют корректировки цвета каждые две недели. Именно поэтому французское мелирование снова стало одним из самых востребованных.

Главная его особенность — отсутствие жестких контрастов, так что седина постепенно смешивается с более светлыми и теплыми прядями. За счет этого лицо выглядит мягче, а отрастающие корни намного меньше бросаются в глаза. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала, в чем фишка этой техники и как ее правильно выполнять.

Что вообще такое французское мелирование

Это очень деликатное осветление отдельных прядей с последующим мягким тонированием. Техника появилась во Франции еще в конце XX века как альтернатива агрессивному контрастному мелированию — главная идея была в том, чтобы создать эффект естественно выгоревших волос. Тогда колористы начали активно использовать безаммиачные красители на основе воска, более щадящие составы и сложные теплые оттенки вместо холодного блондирования, чтобы получился эффект, будто человек просто проводит полжизни где-нибудь на Лазурном берегу.

Почему эта техника особенно хороша для седины

Седые волосы редко появляются идеально равномерно, обычно сначала возникают отдельные серебристые пряди у лица или на висках.

«Если закрашивать их плотным темным цветом, через две-три недели появляется резкая граница отросших корней. Французское мелирование работает иначе, светлые и полупрозрачные пряди буквально смешивают седину с основной массой волос. За счет этого переход становится намного мягче. Особенно хорошо техника смотрится на русых, светло-каштановых и темно-русых волосах, где седина начинает выглядеть как часть сложного оттенка», — объясняет эксперт.

Как выполняют французское мелирование

Главное отличие — работа очень тонкими прядями и отсутствие жесткого паттерна нанесения красителей. Колорист обычно осветляет волосы неравномерно: где-то сильнее, где-то едва заметно, добавляя глубину и объем. После осветления почти всегда идет тонирование — именно оно создает нужный глубокий и мягкий оттенок без желтизны и полос.

Кроме того, при седине особенно важно правильно подобрать температуру цвета — слишком холодные оттенки могут сделать лицо уставшим и подчеркнуть возрастные изменения кожи, поэтому часто светлые теплые нюансы, которые делают внешность визуально мягче.

«Плюс такая техника делает волосы визуально гуще, светлые переливы добавляют текстуру, а седина перестает выглядеть плоской и тусклой. Особенно красиво это работает на волосах средней длины и мягких стрижках с движением», — подчеркивает стилист.

Как ухаживать за таким окрашиванием

Хотя французское мелирование считается более щадящим, волосы все равно требуют ухода, особенно седые: они обычно суше, жестче и сильнее реагируют на солнце, горячую воду и агрессивные шампуни. Поэтому после окрашивания обычно советуют мягкие шампуни для окрашенных волос, термозащиту и увлажняющие маски.

А еще важно не перебарщить с фиолетовыми средствами против желтизны: при французском мелировании слишком холодный оттенок может быстро убить весь эффект естественного выгорания на солнце.