Автозагар для тела: как наносить, чтобы не было пятен

Автозагар снова переживает всплеск популярности, но уже совсем не в том виде, как в 2000-х. Вместо оранжевых разводов в тренде более светлые и естественные оттенки, которые просто делают кожу визуально теплее и ровнее. «Рамблер» разобрался, как работают современные автобронзанты, есть ли у них противопоказания и как не испортить результат.

Как работает автозагар?

Большинство современных средств содержат DHA — дигидроксиацетон. Это вещество взаимодействует с верхним слоем кожи и запускает реакцию, похожую на реакцию Майяра — ту самую, которая происходит при подрумянивании еды. В результате на поверхности кожи образуются пигменты меланоидины, создающие эффект загара. Сам процесс не связан с ультрафиолетом и не заставляет кожу вырабатывать настоящий меланин.

Именно поэтому автозагар считается значительно безопаснее солярия и загара на солнце. Ультрафиолет действительно провоцирует фотостарение и повышает риск рака кожи, тогда как DHA работает только на поверхности рогового слоя. Но есть важный нюанс: автозагар не защищает кожу от солнца. Это одна из самых распространенных ошибок. Американская академия дерматологии подчеркивает, что даже при использовании автозагара SPF все равно необходим.

Есть ли вред и противопоказания?

Для большинства людей качественные автозагары считаются относительно безопасными. Но полностью безвредными их тоже назвать нельзя. У некоторых людей возможны:

раздражение кожи;

аллергическая реакция;

сухость;

гиперчувствительность.

Особенно осторожными советуют быть людям с поврежденной кожей, дерматитом, выраженной аллергией на косметику. Также дерматологи рекомендуют избегать попадания средства на слизистые и не вдыхать спреи.

При этом научные обзоры пока не подтверждают связь обычного наружного автозагара с теми рисками, которые характерны для соляриев. Но исследования о долгосрочном воздействии DHA продолжаются, особенно в контексте оксидативного стресса и свободных радикалов.

Чем лучше современные автозагары?

Главное изменение последних лет — текстуры и бережные формулы. Сейчас особенно популярны:

капли для загара, которые смешивают с кремом;

молочко с легким накопительным эффектом;

прозрачные муссы.

За счет этого оттенок получается менее резким и выглядит естественнее. Кроме того, бренды стали чаще использовать зеленоватые или оливковые пигменты-корректоры, чтобы уменьшить тот самый оранжевый подтон.

Почему автозагар все равно ложится пятнами?

Проблема обычно не в самом средстве, а в подготовке кожи. DHA сильнее проявляется на сухих участках, поэтому локти, колени, кисти и щиколотки почти всегда темнеют быстрее.

Именно поэтому перед нанесением советуют мягко отшелушить кожу, хорошо увлажнить сухие зоны, наносить средство тонкими слоями. Американская академия дерматология рекомендует уделять больше внимания отшелушиванию участков с плотной кожей.

Лайфхаки для нанесения автозагара

Один из самых популярных приемов — наносить автозагар не вечером толстым слоем, а постепенно в течение нескольких дней. Так оттенок выглядит естественнее и легче корректируется.

Еще один рабочий лайфхак — смешивать капли автозагара с обычным кремом для тела. Это снижает риск появления пятен и помогает контролировать интенсивность цвета.

Многие также перестали наносить средство руками. Сейчас для этого часто используют специальные варежки-аппликаторы. Они помогают распределить продукт равномернее и уменьшают окрашивание ладоней.

А вот от агрессивных скрабов перед нанесением постепенно отходят. Сейчас чаще рекомендуют мягкое отшелушивание без сильного травмирования кожи, особенно если кожа чувствительная.

Почему автозагар иногда пахнет жареной курицей?

Тот самый специфический запах — результат реакции DHA на коже. Полностью убрать его пока сложно, хотя современные формулы стали заметно мягче. Многие бренды теперь маскируют аромат фруктовыми или цветочными композициями, но через несколько часов характерный запах все равно может проявляться.

