Дрон ударил по Белой в Курской области, четверо ранены

Враг нанёс повторные удары беспилотниками по слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки пострадали ещё четверо мужчин. Все получили осколочные ранения средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. После повторного удара загорелись строительный магазин, два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом.

По информации губернатора, пожарным удалось ликвидировать возгорание, сейчас идёт проливка и разбор конструкций. На месте работают оперативные службы, ситуацию глава региона держит на личном контроле. При необходимости пострадавших направят в областную больницу. О разрушениях и дальнейших мерах будет сообщено дополнительно.