Раскрыто тайное значение украшения Беллы Хадид на Каннском фестивале

Редакторы Page Six раскрыли тайное значение украшения американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид на Каннском кинофестивале. Материал опубликован на сайте издания.

Манекенщица надела на ковровую дорожку золотой кулон в виде ключа с зубцами, вырезанными в форме исторической Палестины. Отмечается, что ключ — один из самых устойчивых символов палестинской идентичности. Когда более 700 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома во время Накбы 1948 года, многие бежали, взяв с собой лишь ключи от домов, веря, что вернутся через несколько дней.

Эти ключи стали семейными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение как символы того, что палестинцы называют «правом на возвращение».

В 2019-м году известный пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал Хадид самой красивой женщиной в мире. Врач оценил лицо модели с помощью правила золотого сечения: оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.