Косметолог рассказал, какие компоненты в домашнем уходе нельзя сочетать

Принцип «чем больше, тем лучше» — не залог здоровой и красивой кожи, поэтому важно правильно комбинировать активные ингредиенты и исключить несочетаемые из ежедневной рутины. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач сети VIP Clinic Екатерина Круглик.

«В стоп-лист попадают ретинол в компании витамина С и ниацинамида. Препараты с этими составляющими снижают эффективность друг друга, а также могут спровоцировать раздражение, покраснения и ощущение жара», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что кожа может страдать не только из-за недостаточного ухода, но и вследствие его избытка.

«Одна из распространенных проблем — несовместимость активных ингредиентов в косметических средствах. Когда такие компоненты, как ретинол или ретиноиды, используются одновременно с AHA- и BHA-кислотами, они могут вступать в конфликт. Это часто приводит к шелушению, жжению, сухости и даже к нарушению защитного барьера кожи», — поделилась Круглик.

По ее мнению, энзимные или ферментные очищающие средства в паре с кремом или сывороткой с сильными кислотами в составе тоже плохая история.

«В сумме они дают очень агрессивное сочетание, которое способно нарушить защитный барьер кожи. Избыточное количество активных компонентов в одном уходе серьезно перегружает кожу, и такой «слоеный пирог» не приносит никакой пользы», — подчеркнула она.

Косметолог добавила, что энзимная пудра плюс увлажняющий или питательный крем — хорошая идея.

«Вы получаете деликатное очищение и обновление кожи, не нарушая защитный барьер кожи, а подготавливаете ее к последующему уходу», — объяснила Круглик.

И в заключение она отметила, что среди позитивно оказывающих действий на кожу — сыворотки с пробиотиками и постбиотиками в комплексе с легкими увлажняющими гелями или кремы с пептидами и аминокислотами в связке со средствами для поддержания водного баланса.