В сети появились снимки 51-летнего Дэвида Бекхэма топлес без фотошопа

Журналисты Just Jared опубликовали снимки бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма топлес. Кадры без фотошопа появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала.

51-летнего спортсмена запечатлели во время отдыха на яхте у побережья Ибицы. Так, Бекхэм предстал перед камерами в темно-синих шортах, отказавшись при этом от футболки.

Ранее Бекхэм опубликовал фото из спортзала и вызвал обсуждения в сети. Тогда футболист поделился с подписчиками черно-белыми снимками, на которых он также позировал лишь в одних шортах. Поклонники оценили его подтянутую форму.

В феврале прошлого года Бекхэм рассказал о давлении перед откровенной съемкой для бренда BOSS. «Я согласился на сотрудничество и начал тренироваться. Я как человек, который любит еду и вино, отказался от этого на 14 недель», — посетовал спортсмен.