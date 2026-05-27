Какие капри стоит носить этим летом и с чем

Характер у этих брючек капризный: неправильная длина, слишком плотная ткань или неудачная обувь — и вместо расслабленного итальянского шика получается нечто довольно несуразное. Но если подобрать капри грамотно, они дают очень красивый силуэт: открывают щиколотку, подчеркивают икры, делают образ легче.

А еще капри умеют выглядеть дорого, интеллигентно и очень современно. Особенно в разгар летнего зноя, когда длинные брюки начинают раздражать просто одним своим фактом существования. Стилист Алина Лобанова рассказала, как правильно вписать эти укороченные брючки в гардероб.

Узкие капри-сигареты

Это самый киношный вариант, сразу вспоминаются Одри Хепберн, Рим, большие солнечные очки и элегантные лодочки.

«Современные версии делают чуть свободнее и чаще шьют из хлопка с эластаном или мягкого денима. Носить их лучше с вещами, у которых есть четкая линия плеч или талии. Рубашки мужского кроя, майки-алкоголички, тонкий трикотаж, короткие жакеты. Из обуви — балетки, мюли, киттен-хиллз, сандалии с тонкими ремешками», — рассказывает стилист.

А вот массивные кроссовки с такими капри почти всегда утяжеляют ногу и ломают пропорции. Исключение — если весь образ намеренно построен на эстетике нулевых.

Широкие капри

Это уже почти гибрид между кюлотами и бермудами, самая актуальная длина — чуть ниже колена, с мягким объемом и свободной посадкой. Такие модели особенно хороши в жарком климате: ткань не липнет к телу, силуэт выглядит расслабленно. Лучше всего тут подходят лен, вискоза, тонкий хлопок и мягкая костюмная ткань. Сверху — короткие топы, жилеты на голое тело, свободные рубашки, которые можно небрежно заправить только спереди. Из обуви идеальны кожаные вьетнамки, сандалии на плоском ходу и мягкие сабо. А вот тяжелая платформа делает такой силуэт слишком грузным.

Джинсовые капри

Самая опасная категория, потому что именно здесь живет светлая память о гламуре двухтысячных с вышивкой, стразами и поясами с огромными пряжками. Современные джинсовые капри выглядят иначе: плотный хороший деним, чистый цвет, минимум декора и нормальная посадка без экстремально заниженной талии.

«Лучше всего смотрятся прямые или слегка свободные модели. Носить их стоит максимально просто: белая майка, льняная рубашка, простые кожаные сандалии, крупные очки, плетеная сумка», — советует эксперт.

Спортивные капри

Те самые, которые раньше ассоциировались исключительно с фитнесом, но сейчас спортивные капри снова появляются в городских образах — особенно в сочетании с объемным верхом, черные, графитовые, серые, темно-оливковые. Их носят с большими рубашками, худи на молнии, мужскими пиджаками, хлопковыми свитшотами. Из обуви — ретро-кроссовки, сандалии на липучках или минималистичные шлепанцы. В жару такой комплект выглядит на удивление уместно, особенно в отпуске.

Капри с акцентом на женственность

Летом это особенно красиво: светлые ткани, высокая талия, тонкий ремень, открытые плечи, крупные серьги, загар и ощущение, будто впереди апероль и прогулка по набережной. Такие модели часто делают слегка зауженными и очень аккуратными по крою. Именно здесь отлично годятся босоножки на маленьком каблуке, шелковые платки, льняные жилеты, топы-бандо и легкие приталенные рубашки. Главное — не пытаться сделать образ слишком нарядным.