Стилист назвал самые модные купальники

Стилист Владислав Лисовец назвал самые модные купальники на лето 2026 года. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Эксперт сообщил, что в настоящем сезоне актуальны однотонные купальники. При этом они могут быть слитными, раздельными, с декоративными элементами или без них.

В то же время Лисовец уточнил, что изделие необходимо подбирать под место отдыха. От этого будет зависеть его стиль.

«То есть всегда надо понимать место, где вы будете загорать и отдыхать. Соответственно, купальник может быть и в винтажном стиле, в стиле 60-х и в стиле 80-х», — пояснил он.

Кроме того, специалист посоветовал добавить к образу аксессуары и головные уборы. «Сегодня пляжный образ — это такой же цельный, такой же продуманный, как и образ обычный городской. Поэтому красивые сабо, красивая накидка, украшения из золотого металла вполне себе подойдут», — заключил собеседник издания.

