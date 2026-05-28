Стало известно, сколько готовы заплатить россияне за смену стиля

Опрошенные жители России в среднем готовы выделить 22 тыс. рублей на смену своего стиля. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов "Авито товары" и "Авито услуги", которое есть у ТАСС.

«Потратить на смену стиля россияне готовы в среднем 22 тыс. рублей. 18% хотели бы уложиться в 5 тыс. рублей, 25% — в сумму от 5 до 10 тыс. рублей. Для 19% приемлемый бюджет — от 10 до 20 тыс., для 11% — от 20 до 30 тыс. рублей. 16% готовы потратить еще больше», — сказано в тексте.

Как показали результаты опроса, за последний год примерно у трети (36%) россиян появлялось желание изменить стиль или образ, но они еще не решились на перемены. В основном это опрошенные 35-44 лет (42%). Почти столько же (35%) уже поработали над своим стилем — в основном молодые люди в возрасте 18-24 лет (50%). И еще 20% участников опроса признались, что их все устраивает в текущем образе. Так чаще всего отвечали мужчины (24%).

В основном сменить россияне хотят стиль одежды (55%), стрижку (49%), цвет волос (29%). При этом мужчины чаще хотят научиться подбирать аксессуары (23%), обновить очки или, наоборот, отказаться от них и заменить на линзы (21%). Женщины думают о косметологических процедурах (24%), оформлении бровей и ресниц (24%), рассказали аналитики.

Среди самых частых причин для смены образа у женщин — желание почувствовать себя увереннее (39%) или выглядеть актуально трендам (34%). А вот мужчин зачастую мотивируют изменения в личной жизни (22%) или новый карьерный этап (12%), говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.