Какие весенние куртки уже выглядят устаревшими в 2026 году

Весенняя куртка давно перестала быть просто вещью «для тепла». Сейчас это полноценная часть гардероба, которая легко может либо сделать образ современным, либо моментально добавить ему несколько лишних лет. И проблема в том, что многие модели, которыми до сих пор завалены маркетплейсы, уже давно выглядят устаревшими, хотя их продолжают активно продавать, рассказывает автор канала Lady’Style.

Один из главных признаков — частая горизонтальная стежка. Да, она практичная и помогает наполнителю не сбиваться после стирки, но визуально такие пуховики сразу напоминают модели пятилетней давности. Намного актуальнее сейчас смотрятся более спокойные варианты.

Не лучшим выбором считаются и куртки с короткими рукавами. Когда-то такие модели казались элегантными, особенно в сочетании с длинными перчатками, но сегодня они выглядят слишком сложными и неудобными для повседневной жизни. Под такую вещь приходится собирать весь образ отдельно — обувь, сумку, аксессуары, — и все равно результат часто выглядит старомодно.

Тесный приталенный крой тоже постепенно уходит в прошлое. Особенно если под куртку невозможно надеть объемный свитер. Сейчас ценится комфорт, многослойность и свободный силуэт, а слишком облегающие пуховики делают образ не только устаревшим, но и менее практичным в холодную погоду.

Отдельная история — меховая отделка. Еще недавно такие модели считались зимней классикой, но сейчас длинный мех по капюшону, карманам или вдоль всей молнии выглядит тяжело и неактуально. Искусственный мех быстро теряет вид, намокает и скатывается, а натуральный все чаще воспринимается как спорное решение.

Выдает устаревшую куртку и слишком тонкий блестящий материал. Обычно он шуршит, плохо держит форму и выглядит дешево уже после пары выходов. Намного выигрышнее смотрятся плотные матовые ткани, которые визуально выглядят спокойнее и дороже.

Неактуальными считаются и модели, где собрано сразу слишком много деталей: разные виды стежки, вязаные вставки, меховые карманы, декоративные элементы. Когда в одной вещи пытаются совместить все сразу, образ становится перегруженным и теряет современность.

То же касается неоновых оттенков, крупных принтов, страз и яркой вышивки. Такие вещи требуют очень тонкого чувства стиля, иначе легко получить эффект «привет из прошлого десятилетия». Если хочется добавить яркости, сейчас чаще делают ставку на чистый цвет без лишнего декора.

Еще один спорный момент — длинные трикотажные манжеты, косая молния и куртки, заканчивающиеся на линии бедер. Они часто утяжеляют силуэт и визуально делают фигуру массивнее.

И наконец, лампасы. Когда-то они были буквально везде, но сейчас уже воспринимаются как устаревший декоративный элемент. К тому же после стирок такие полосы быстро теряют форму и удешевляют внешний вид вещи.

Мода постоянно меняется, и чаще всего возраст вещи выдают не цвет или ткань, а детали силуэта. Пока платья с рукавом три четверти, массивные кроссовки и тотальный оверсайз постепенно уходят в прошлое, на первый план выходят более свободные, но при этом собранные силуэты, прямые формы и спокойные сочетания, о чем писал «ГлагоL».