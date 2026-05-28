80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

Американская актриса и предпринимательница Жаклин Смит, которая прославилась благодаря популярному телесериалу «Ангелы Чарли», раскрыла секрет молодости. Интервью с ней приводит Fox News.

80-летняя знаменитость заявила, что здоровый образ жизни и любовь помогают ей поддерживать красоту.

«У меня самая лучшая семья на свете, с которой я могу расти. Замечательный муж, двое прекрасных детей, три внучки. Лучше и быть не может. Для меня все дело в любви, все дело в семье», — объяснила она.

В мае 2022 года Смит также рассказала, что не употребляет алкогольные напитки и регулярно занимается спортом. При этом звезда отметила, что никогда не пробовала наркотики.

В то же время Смит призналась, что не ощутила кризиса среднего возраста.