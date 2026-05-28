Перечислены главные тренды педикюра этого лета

А вы замечали, как легко за границей вычислить наших девушек? Нет, не по любви к брендовым сумкам и даже не по одежде, достаточно посмотреть на ноги. Удивительно, но именно аккуратный педикюр очень часто моментально выдает славянок — ухоженные стопы, ровное покрытие, обработанная кожа, внимание к деталям даже в обычных шлепанцах у моря.

Причем это давно замечают не только туристы, но и сама бьюти-индустрия — не случайно во многих странах именно мастера из пост-советского пространства справедливо считаются одними из самых сильных в ногтевом сервисе. Наш подход к педикюру исторически куда более тщательный: многие с детства привыкли, что ухоженными должны быть не только руки, но и ноги, даже если их почти никто не видит. Поэтому летний педикюр для нашего человека — часть общей бьюти-рутины. Нэйл-мастер Елена Сухова рассказала о последних трендах летнего ухода за ногами.

Натуральная кожа стоп

Главный тренд — ухоженная кожа без агрессивной обработки.

«Сейчас мастера все реже советуют сильно спиливать пятки, потому что после этого кожа часто начинает грубеть еще быстрее, вместо этого делают мягкий смарт-педикюр с хорошим увлажнением и регулярным домашним уходом. Такой уход помогает поддерживать кожу мягкой и аккуратной в жару, когда стопы быстро пересыхают из-за солнца, песка и открытой обуви», — объясняет эксперт.

Короткая аккуратная длина

В моде короткие ногти естественной формы, самый актуальный вариант — мягкий квадрат или слегка закругленный край. Слишком длинные ногти на ногах сейчас выглядят устаревшими и часто неудобны летом. Естественный педикюр лучше смотрится с открытой обувью и выглядит более дорого. К тому же короткая длина практичнее в жару и комфортнее в повседневной жизни, особенно если человек много ходит пешком или носит сандалии и вьетнамки.

Какое покрытие выбрать

Если нужен максимально стойкий педикюр на отпуск, удобнее гель-лак: он спокойно держится 3-4 недели, не боится воды и песка и почти не скалывается. Но при постоянном ношении без перерывов ногти у некоторых становятся суше и чувствительнее, особенно если покрытие снимают агрессивно. Обычный лак сейчас снова набирает популярность — современные формулы держатся заметно лучше, чем раньше, а снять их можно дома без спиливания и ацетоновых ванн.

«Отдельный тренд — однофазные лаки и гибридные покрытия: они дают более тонкий и натуральный результат, быстро наносятся и не создают ощущения толстого слоя на ногтях. Для аккуратного педикюра на лето это сейчас один из самых удачных вариантов», — утверждает мастер.

Актуальные покрытия

Самые модные покрытия этого лета — полупрозрачные, спокойной палитры: популярны молочные оттенки, светлый розовый, натуральный бежевый, сливочный белый и прозрачные укрепляющие базы. Красный тоже остается в моде, но теперь чаще выбирают глубокие оттенки вместо слишком яркого глянца.

При этом многие вообще отказываются от плотного покрытия и делают просто ухоженный натуральный ноготь с прозрачным лаком. А вот сложные рисунки, крупный декор и большое количество блесток летом 2026 встречаются заметно реже.

Читаем состав крема для пяток

Летом особенно полезны кремы для ног с мочевиной — она хорошо смягчает сухую кожу и помогает поддерживать пятки в нормальном состоянии без жесткого спиливания. Для ежедневного ухода обычно хватает 5-10%, а для очень сухой кожи используют более плотные формулы. Также стоит обратить внимание на глицерин, пантенол, сквалан, масло ши и церамиды — они помогают удерживать влагу и уменьшают ощущение стянутости. Если ноги быстро устают и отекают в жару, полезны ментол, конский каштан и экстракты мяты.