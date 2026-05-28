Как адаптировать макияж «балетные губы» под себя

Этот тренд станет идеальным вариантом как для дневного, так и для вечернего мэйкапа. А еще он идет буквально всем. Главное — не ошибиться с оттенком. Рассказываем, как его правильно подобрать.

Эстетика нулевых возвращалась не раз, и «балетные» губы — не исключение. Название ассоциируется с нежным розовым атласом пуантов танцовщиц. Именно так должны выглядеть и ваши губы: нежно и естественно. В этом кроется ключевое отличие тренда-2026 от 2000-х. Тогда розовые блески для губ часто сверкали крупными блестками и влажным финишем, который стабильно «цеплял» прядки волос у лица. Сегодняшний макияж губ строится на деликатном свечении мелкого шиммера и сатиновом финише, с которым комфортно и в офисе, и на ветреном берегу. Он выделяет губы, но не делает на них акцент.

Тренд на «балетные» губы уже полюбился не только визажистам, но и знаменитостям. Хейли Бибер неоднократно показывала своим подписчикам такой макияж в соцсетях, она предпочитает холодный розовый, причем активно поддерживает этот оттенок и румянами. А Зои Кравиц и Чейз Инфинити демонстрировали его на красных дорожках. Так почему бы не повторить его?

Как сделать «балетные» губы дома: пошаговая инструкция

Прелесть этого тренда в его универсальности: нет такой девушки, которой он бы не подошел. Но важно выбрать правильный оттенок. Впрочем, начинаем не с этого.

Сначала важно подготовить губы. Согласитесь, на обветренной и шелушащейся коже любой нежный макияж превратится в неряшливый. Поэтому первым делом используем скраб. Массируйте им губы аккуратными движениями минуту или две. Затем наносим питательный или увлажняющий бальзам и тоже оставляем на пару минут. Когда губы выглядят ровными и увлажненными, можно начинать сам макияж.

Для «балетных» губ нужен так называемый «размытый» контур: берем нюдовый карандаш для губ, очерчиваем контур, а затем растушевываем его внутрь. Таким образом форма получается заметная, но не строгая, а базовое покрытие под помаду — полупрозрачное.

После этого наносим сатиновую помаду с мелким шиммером или матовую помаду, а сверху — блеск с жемчужным блеском.

Подробнее остановимся на оттенках. При выборе учитывайте свой подтон кожи. Для холодного подойдут сиреневый, классический розовый, ягодно-розовый и жемчужно-розовый оттенки.

Если у вас теплый подтон, то с ним гармоничнее будут смотреться персиково-розовые и бежево-розовые оттенки.

Для дневного макияжа идеально подойдут сатиновые помады оттенков, близких к нюдовым. А если вы хотите продемонстрировать «балетные» губы в вечернем образе, то можно добавить перламутровый блеск на обычную помаду более насыщенного оттенка.

Ошибки, которые вы можете допустить

Использовать прозрачный блеск. Глянцевый финиш на розовых губах больше подходит для Пэрис Хилтон, чем для балерины. Кажется, что суть одна, но конечный результат получается совсем другой. Для этого тренда подходят именно перламутровые блески.

Карандаш для губ значительно темнее помады. Или слишком четкий контур. Все это повышает контрастность и уводит от заявленной естественности.

Выход за контур собственных губ. «Балетные» губы подразумевают деликатный акцент, поэтому нет задачи визуально их увеличивать. Шиммер, в любом случае, добавит немного объема — ровно столько его и должно быть.

Этот тренд продолжает глобальную тенденцию на естественность и отлично подходит для лета. Он элегантно смотрится в любом образе, подчеркивает губы, но не «кричит» о них, его легко и быстро повторить дома. Обратите внимание на «балетные» губы, если хотите создать непринужденный, но заметный макияж и освежить лицо.