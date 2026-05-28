12 шампуней для окрашенных волос, помогающих сохранить насыщенность цвета

Встав однажды на пути осветления или окрашивания волос, нужно быть наготове — им требуется особенный уход, который начинается с шампуня. В идеале он должен мягко очищать, устранять желтизну и поддерживать насыщенность цвета. Собрали 12 шампуней, которые решают эти задачи — и даже больше.

© Super.ru

Шампунь для окрашенных волос Maximum Color, Mone Professional

Уход на уровне салонного в вашей ванной комнате. Помимо деликатного удаления загрязнений, шампунь следит за качеством и цветом волос. Для сохранения оттенка, увлажнения и питания в формулу добавили аминокислоты. Защиту от негативного воздействия окружающей среды (например, солнца и жёсткой воды) обеспечивают УФ‑фильтры и масло монои де Таити.

Шампунь для волос Luminous Colour, Maria Nila

Всё необходимое для ухода за окрашенными волосами. Экстракты граната, бамбука и растительного протеина в комбинации с комплексом для защиты цвета замедляют вымывание оттенка и сохраняют его насыщенность. Шампунь также следит за увлажнением и питанием волос, а заодно придаёт им красивый блеск.

Шампунь для светлых оттенков волос Blond, Phyto

В шампуне нет силиконов и сульфатных ПАВов, которые могут навредить светлым и обесцвеченным волосам. Ингредиенты здесь преимущественно натурального происхождения — они деликатно очищают кожу головы и волосы, не допуская появления желтизны. Яблочный уксус и экстракт белой мальвы придают прядям блеска.

Бессульфатный шампунь для окрашенных волос, Vivalabeauty

Ещё один бессульфатный вариант, который обеспечивает мягкое очищение и продлевает жизнь оттенку. Вместо сульфатов здесь мягкие ПАВы и активные компоненты вроде геля алоэ вера, кератина, экстракта бамбука, ниацинамида и эфирных масел. Формула восстанавливает повреждённую структуру и сохраняет оттенок, не вымывая красящий пигмент из кутикул волос.

Восстанавливающий шампунь для окрашенных волос ReStart, Highlights Cosmetics

В составе шампуня есть фитокератин и экстракт магнолии. Такая комбинация помогает реанимировать волосы после мелирования, окрашивания или химической завивки. Пряди получают необходимые компоненты для восстановления, легко расчёсываются и становятся гладкими и блестящими.

Шампунь для окрашенных волос ChromeGo Color Care, AlterEgo Italy

После похода к колористу хочется, чтобы новый цвет прослужил как можно дольше. Этот шампунь работает за счёт фруктовых фитокомплексов и агентов для защиты цвета в составе. Оттенок остаётся ярким, волосы — блестящими.

Шампунь для питания и блеска Choice Glowing, Medavita

Шампунь для бережного очищения и яркого, как будто вы только после салона, цвета волос. За эффект отвечают аминоконцентрат, масла семян черники и чёрного тмина. Они помогают сохранить насыщенность оттенка, а заодно питают и увлажняют волосы.

Шампунь Golden Hour, Hadat

В шампуне нет фиолетовых или синих пигментов, но и без них он справляется с нейтрализацией желтизны на волосах. Эту задачу возложили на масло облепихи, в помощь которому добавили и другие полезные компоненты. Масло поддерживает стойкость цвета, гидролизованный кератин укрепляет структуру. Есть здесь и жемчужная пудра, которая создаёт эффект гладкости и сияния.

Шампунь‑уход Chroma Shield, Fane

Агрессивные сульфаты могут навредить и без того травмированным осветлённым волосам. Этот вариант предполагает мягкое бессульфатное очищение и уход, необходимый светлым прядям. Формула защищает пигмент от вымывания и нейтрализует тяжёлые металлы, под воздействием которых и возникает нежелательная желтизна.

Увлажняющий шампунь «Сахарный тростник», L’Occitane au Bresil

Увлажнение — базовый запрос волос, которые часто бывают у колориста. В этом шампуне есть экстракт сахарного тростника, способный напитать пряди необходимой влагой и выровнять кутикулу, чтобы причёска стала гладкой и блестящей.

Шампунь для окрашенных волос Vibrant Color, Limba Cosmetics

В формуле шампуня есть протеины шёлка — они покрывают каждый волос невесомой защитной плёнкой, чтобы «запечатать» цвет и сохранить его насыщенность. Задачу по восстановлению повреждённых участков берёт на себя гидролизованный кератин, а по увлажнению — комплекс из аминокислот. Про солнцезащиту тоже не забыли и добавили в состав УФ‑фильтры, которые препятствуют выгоранию волос.

Шампунь #Treatyou Love Is in The Air, Janeke

Состав шампуня собрали из натуральных компонентов. Правят бал растительный глицерин и сок листьев алоэ вера, которые проникают в структуру волос и увлажняют их изнутри. Цвет остаётся насыщенным, волосы красиво струятся и блестят. Приятный бонус — ароматическая композиция: после мытья на волосах остаётся шлейф из розового перца, цветков мандарина и персика.