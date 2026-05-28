Как правильно собрать морскую летную капсулу

Морской стиль — это извечная летняя классика и основа основ. Он очень простой и интуитивно понятный, но тут как раз кроется проблема — кажется, будто достаточно надеть полосатый топ и белые брюки. На деле капсула держится на нюансах: крое, плотности ткани, длине шорт, правильном синем цвете.

А еще — очень важно не уйти в ретро (если только это не является целью стилизации, что выглядит неожиданно интересно), в карикатурность или театральность. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие вещи стоит подобрать для капсулы и как их правильно стилизовать.

Тельняшка

Да, полоска остается основой морского гардероба — но современный вариант выглядит интереснее, чем задорная классика из масс-маркета нулевых. Лучше всего — свободные лонгсливы или футболки с тонкой темно-синей полосой на молочном фоне.

«Не кипенно-белом, а именно слегка сливочном. Такой оттенок выглядит мягче на солнце и меньше напоминает форму юнги. Важно и то, как сидит сама вещь. Морской стиль почти всегда любит воздух вокруг тела, а если тельняшка натянута как спортивная компрессионка, эстетика мгновенно исчезает. Гораздо красивее расслабленные плечи, чуть удлиненный рукав», — советует эксперт.

Белые брюки и шорты

Каждое лето мы покупаем белые льняные брюки, а потом обнаруживаем, что они просвечивают, мнутся через три минуты и превращают любую поездку в такой себе квест. Поэтому важно выбирать плотный хлопок, смесовый лен или мягкий деним молочного оттенка. Помните, что широкие брюки, бермуды, шорты с высокой посадкой, расслабленные джинсы цвета морской соли гораздо лучше, чем обтягивающие белые скинни. Морской гардероб вообще плохо дружит с чрезмерной сексуальностью — тут важнее ощущение свободы и движения.

Темно-синий — главный цвет всей капсулы

На самом деле, морской стиль держится не на белом, а именно на глубоком navy blue, собирает образ, делает его взрослее и интереснее.

«В капсуле обычно достаточно одного хорошего темно-синего жакета, рубашки, тонкого трикотажа или даже простого топа. Особенно красиво насыщенный синий выглядит вечером при искусственном свете — и он же спокойно существует в залитом солнцем городе, а не только где-нибудь на яхте в Портофино», — говорит стилист.

Обувь и сумки: меньше декора, больше фактуры

Самая частая ошибка любителей морского стиля — пытаться усилить тему. Все эти канаты, штурвалы, якоря, золотые пуговицы, сумки в полоску и серьги в виде ракушек разом превращают образ в костюм, а эта визуальная линейка изначально довольно минималистична. Гораздо интереснее тут будут кожаные сандалии, мягкие лоферы, белые кеды, эспадрильи без лишнего декора. Из сумок — плетеные модели, текстиль, светлая замша, мягкая кожа, важна фактура, а не буквальная морская символика.

Что должно быть в базе

Хорошая капсула обычно строится вокруг 8-10 вещей, которые легко комбинируются между собой. Свободная полосатая футболка или лонгслив, белые брюки, бермуды, темно-синий верхний слой, светлая рубашка, платье-майка, удобная обувь и одна большая летняя сумка уже дают десятки сочетаний.