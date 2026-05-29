Названы беспроигрышные варианты нарядов для мам на выпускной ребенка

Акцент на спокойную элегантность и стилистическая синхронизация помогут создать идеальный образ для матери на выпускной ребенка. Об этом Москве 24 рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

© РИА Новости

По ее мнению, самое главное в образе родителей – не пытаться конкурировать с главными виновниками торжества.

«Идеальным выбором станет спокойная элегантность. В этом плане беспроигрышным вариантом будет брючный костюм мягкого кроя и натурального оттенка: молочного, айвори, пудрового, шоколадного, глубокого синего», – отметила эксперт.

Можно выбрать даже красный, но не ультраяркий, а с небольшим подтоном, который выглядит более глубоко и достойно, добавила стилист.

«При выборе костюма важно сделать акцент на хорошую посадку и качественную ткань, чтобы мама выглядела элегантной и уверенной в себе женщиной. Сделать комплект более праздничным можно с помощью, например, шелкового топа».

Тем, кто предпочитает платья, стоит выбирать длину миди, которая смотрится стильно, но не вульгарно. Модели из струящихся тканей идеально подойдут для выпускного, добавила Скороходова.

Она добавила, что самое важное – избегать в образе слишком коротких платьев, агрессивного декольте и вырезов, обилия стразов и обтягивающих фигуру силуэтов. Все это может смотреться вызывающе.

«Однако стоит попробовать стилистически объединить свой образ и ребенка. Но это не значит, что надо выбирать одинаковую одежду или стараться совпасть по цвету: такие приемы уже устарели – это клишированная история», – отметила стилист.

Создать интересный эффект единого стиля и гармонии получится через цветовую палитру. Например, если у ребенка платье или костюм в холодном голубом оттенке, мама может выбрать наряд в похожем холодном подтоне: графитовом, серебристом, молочном.

«Также стоит поиграть на контрасте. Как вариант, дочь выбирает платье из легкого шелка или атласа, а мама – матовый костюмный материал, скажем, креп. А еще это могут стать декоративные детали. Например, выпускница надевает платье со сборками, а мама – накидку или аксессуар с похожими элементами».

Таким образом, получается тонкая работа через визуальный язык, элементы, а не через прямое повторение, заключила стилист.

Ранее врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала о правилах подготовки кожи к нанесению праздничного макияжа на выпускной. Перед мероприятием не делать тяжелых процедур, например с помощью лазеров и IPL-систем, поскольку они оставляют последствия, требующие времени на заживление.