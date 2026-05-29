Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась для бренда в откровенной позе

Британская телезвезда Майя Джама, чьи ягодицы в 2024 году признали самыми идеальными в мире, стала героиней откровенной съемки бельевого бренда Agent Provocateur. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 31-летняя знаменитость предстала на одних кадрах в черном слитном купальнике с разрезами по бокам и на груди. На других она продемонстрировала фигуру в коричневом бикини, оформленном в белый горох.

Кроме того, Джама снялась на теннисном корте. Участница шоу «Остров любви» позировала в черном бикини, бюстгальтер и трусы которого были украшены изображениями вишен.

В то же время телезвезда примерила раздельный купальник цвета металлик, дополнив образ черными солнцезащитными очками.

В марте Майя Джама ответила на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик» ради похудения. Она заявила, что устала от обвинений в адрес любого стройного человека в использовании указанных инъекций.