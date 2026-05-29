Евгения Медведева рассказала о сделанной пластике

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о вмешательстве во внешность. Ее комментарий приводит Super.

26-летнюю спортсменку запечатлели на Национальной премии интернет-контента вместе с женихом — 25-летним танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Она предстала на размещенных кадрах в облегающем черном наряде.

При этом знаменитость заявила журналистам, что сделала пластику, однако не стала раскрывать подробности о пережитом опыте.

«Я делала пластику, да. Но это не связано никак с тем, что я из мира спорта», — отметила она.

Ранее в мае в сети восхитились внешностью Евгении Медведевой в бикини.