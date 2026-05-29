Антифренч — главный маникюр лета: что это такое и как его носить

Кажется, французский маникюр пережил уже столько реинкарнаций, что удивить кого-то белой полоской на кончике ногтя почти невозможно. Цветной френч, двойной, микрофренч, хромированный — индустрия перебрала все варианты. А нынешним летом внимание неожиданно сместилось в противоположную сторону.

На первый план выходит антифренч — дизайн, который словно специально нарушает главное правило классического французского маникюра. Его главный принцип прост: акцент переносится туда, где его раньше не было, цвет оказывается у основания. Маникюр выглядит современно, необычно и при этом не требует сложных рисунков. Нейл-мастер Елена Сухова рассказала, в чем фишка этой техники.

Цвет не на кончике ногтя

Классический френч строится вокруг контраста между натуральной базой и выделенным краем ногтя. Антифренч предлагает забыть об этой схеме — цветная полоса может проходить по диагонали, пересекать ноготь посередине или располагаться ближе к кутикуле.

«Именно поэтому такой дизайн выглядит свежо даже в самых спокойных оттенках, достаточно одной тонкой линии глубокого синего, шоколадного или вишневого цвета, чтобы маникюр привлекал внимание без лишней декоративности», — объясняет эксперт.

Асимметрия вместо идеальной геометрии

Долгое время маникюр стремился к математической точности — все линии должны были быть одинаковыми, а форма — безупречной. Антифренч идет другим путем: одна сторона ногтя может оставаться полностью нейтральной, тогда как вторая получает яркий акцент. Иногда линия специально выглядит слегка смещенной или прерывается. Такая легкая неправильность делает дизайн более живым и современным, чем безупречно выверенный классический френч.

Молочная база остается главным фоном

Несмотря на любовь к экспериментам, антифренч редко выглядит кричащим, его секрет — в спокойной основе. Молочные, полупрозрачные розовые, сливочные и нюдовые покрытия остаются фаворитами мастеров.

«На таком фоне даже яркие детали смотрятся элегантно. Кроме того, подобный маникюр одинаково уместен и на отдыхе, и в офисе, и на вечернем мероприятии», — утверждает мастер.

Летом особенно хороши морские оттенки

Синий, голубой, лазурный, цвет морской волны и глубокий индиго стали одними из самых популярных цветов для антифренча в этом сезоне. Они хорошо сочетаются с белыми платьями, льняными костюмами и джинсовыми вещами, которые летом появляются практически в каждом гардеробе.

Интересно выглядят и сочетания нескольких оттенков в одном дизайне. Например, тонкая голубая линия рядом с темно-синей или бирюзовый акцент на молочной базе. Такой маникюр напоминает о море гораздо деликатнее, чем буквальные рисунки якорей и ракушек.