Американская супермодель Синди Кроуфорд высказалась о старении. Интервью с ней публикует People.

60-летняя манекенщица отметила, что 50-летний юбилей ей дался тяжело и что она справилась с подавленным состоянием, написав книгу. При этом в настоящее время она изменила отношение к возрасту и внешности.

«Я не пытаюсь выглядеть на 20 или 25 лет. Думаю, это главное изменение в моем отношении к красоте: я просто хочу быть лучшей версией себя», — заявила знаменитость.

В феврале 57-летняя американская супермодель Кристи Тарлингтон описала старение фразой «как сильно может измениться внешность».