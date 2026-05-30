Летний тренд 2026 от Pinterest: спорт выходит за рамки тренировок

Мода, похоже, устала от «тихой роскоши» и минимализма. Летом 2026 года в центре внимания окажется спорт, но не в традиционном понимании. Теперь спортивная эстетика проникнет во все сферы: одежду, макияж, прическу, интерьер и даже меню вечеринок.

© Just Talks

Pinterest проанализировал запросы миллионов пользователей и обнаружил: спорт больше не просто хобби или часть здорового образа жизни. Это полноценная культурная эстетика, формирующая тренды быстрее, чем модные показы.

Главным направлением сезона стал sport-luxe — смесь спортивных вещей и максимально гламурной подачи. Базовые худи и олимпийки теперь носят не с легинсами, а с крупными украшениями, кожей и эффектными аксессуарами. Чем больше ощущение «я будто только что вышла с VIP-трибуны гонок», тем лучше.

Отдельный всплеск интереса связан с автоспортом. Формула-1 продолжает влиять на индустрию моды, и это уже давно не только история про фанатов гонок. Пользователи массово ищут кожаные куртки в духе пилотов, узкие байкерские брюки и ретрокроссовки вроде Puma Speedcat. Весь этот вайб «нулевые плюс гоночный трек» снова выглядит актуально.

Еще одно неожиданное возвращение — капри. Да, те самые укороченные брюки, которые многие считали главным модным спором начала 2000-х. Особенно популярны джинсовые модели. Их носят с объемными футболками, короткими топами и спортивными ветровками.

Вообще оверсайз-футболки летом станут чуть ли не главной вещью сезона. Особенно если это мерч спортивных сборных или вещи с винтажной атрибутикой. Людям нравится эстетика fandom lifestyle — когда любовь к команде превращается в часть повседневного стиля. Поэтому шарфы клубов, банданы, вещи в цветах национальных команд и аксессуары с эффектом «я только что вернулась со стадиона» будут буквально везде.

Тренд добрался и до аксессуаров. На смену привычным кроссовкам приходят гибридные модели. Особенно быстро растет интерес к кроссовкам-балеткам и sneaker-версии туфель Mary Jane. Таби тоже никуда не исчезают. А вот очки становятся максимально футуристичными: овальные оправы, спортивные формы и ощущение, будто аксессуар приехал из sci-fi-фильма начала 2000-х.

Меняются и новые иконы стиля. Если раньше модная индустрия ориентировалась на актрис и поп-звезд, то сейчас главными вдохновителями становятся спортсменки. В соцсетях активно обсуждают фигуристку Алису Лью, фристайлистку Эйлин Гу и баскетболистку Энджел Риз. Особенно всех цепляет нестандартный стиль Лью и ее яркие эксперименты с волосами.

Кстати, про бьюти. Летом 2026-го снова будут популярны короткие многослойные стрижки с немного небрежной укладкой. В макияже — полный уход от «clean girl aesthetic». Вместо нюда приходят голубые тени, растушеванная подводка, блестки и стразы. Pinterest связывает это с эстетикой стадионных концертов и спортивных матчей. Макияж теперь должен выглядеть так, будто впереди либо музыкальный фестиваль, либо финал чемпионата.

Даже еда теперь отражает спортивную эстетику. Пользователи активно ищут идеи для простых закусок, снеков для просмотра матчей и способы красиво оформить стол для большой компании. В моде максимально расслабленная подача: салаты, консервированные продукты, быстрые блюда и атмосфера домашней вечеринки, где все собираются ради игры или концерта.

Главный вывод из трендов Pinterest прост: летом 2026 года люди хотят не идеальности, а энергии, движения и эмоций. Мода снова становится шумной, живой и немного хаотичной — именно этого давно не хватало.