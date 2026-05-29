17 легких тональных средств на лето

Планируете оптимизировать косметичку под летний сезон? Советуем начать с тональной основы — лёгкой и стойкой, чтобы макияж «не поплыл» в жаркие дни. Собрали 17 рабочих вариантов.

Тональный кушон с эффектом сияния Glow Fit, d’Alba

Удобный формат кушона, невесомая текстура и увлажняющая формула — что ещё нужно для летнего мейка? Этот вариант выравнивает и подсвечивает кожу, а за счёт стойкого состава переживает погодные неурядицы вроде жары или летнего дождя. Чтобы кушон приносил не только декоративную пользу, но и работал над здоровьем кожи, в состав добавили экстракт белого трюфеля.

Тональный крем на основе увлажняющей сыворотки, Rink

Рабочий вариант на любое время года. При соприкосновении с кожей пузырьки, в которые заключён пигмент, лопаются и смешиваются с увлажняющей сывороткой. Тон ложится тонким слоем и красиво подсвечивает кожу, а растительные компоненты в составе обеспечивают дополнительный уход — защиту от свободных радикалов и питание.

Крем для лица CC Water, Erborian

Когда нужно функциональное средство, которое закроет задачи и по макияжу, и по уходу. Формула с центеллой азиатской и инкапсулированными пигментами улучшает цвет лица, увлажняет кожу и минимизирует покраснения. Крем подстраивается под тон и сглаживает текстуру, чтобы кожа выглядела свежей и будто напитанной влагой.

Солнцезащитный крем с тональным эффектом SPF 50+ 592, Sofia Bertrand

Формула крема разработана так, что закрывает все потребности кожи в жару. Инкапсулированные пигменты создают естественное покрытие, SPF защищает от солнечных лучей. Урон от загрязнённого городского воздуха отражает морской бамбук, а вытяжка из водоросли Ulva Compressa охлаждает кожу в жару.

Солнцезащитный флюид Photoderm, Bioderma

С одной стороны, тонирующий флюид, с другой — эффективный щит от солнца и загрязнений окружающей среды. В качестве тональной основы средство выравнивает и матирует кожу, а благодаря лёгкой текстуре комфортно ощущается в течение дня.

Тональный крем Glow, Patyka

Крем освежает естественный тон лица, скрывая признаки усталости, постакне и пигментацию. В формуле есть растительный коллаген, который повышает плотность кожи, и тонизирующий экстракт лимонной мяты.

CC‑крем Sensidiane AR, Noreva

Если кожа склонна к покраснениям, обратите внимание на этот крем. Он не только деликатно выравнивает тон, но следит за здоровьем кожи. Компоненты предупреждают и уменьшают воспаления, защищают кровеносные сосуды от воздействия свободных радикалов и снижают покраснения. За ровный тон также отвечают натуральные пигменты, а минеральный фильтр — за защиту от УФ‑лучей.

Тональная основа Magic Touch 3 in 1, Biobalance

Праймер, тональный крем и консилер под одной позолоченной крышкой. Средство маскирует покраснения, пигментацию и тёмные круги и не подчёркивает текстуру. На коже ощущается легко и оставляет матовый финиш.

Тональная основа с сатиновым финишем Touch Base, Darling*

Благодаря формуле на водной основе крем легко растушёвывается и не создаёт эффекта маски. В составе есть солнцезащитные фильтры, ниацинамид для ровного цвета лица и аденозин для сокращения морщин. В результате — ухоженная, гладкая и подсвеченная кожа без эффекта маски.

Минеральная тональная основа SPF 15, ASAP

Природные минералы для ровного и лёгкого тона, SPF 15 для защиты от ультрафиолета и последствий его воздействия. С этой основой кожа выглядит естественно и не перегруженной слоями косметики. В качестве бонуса — компоненты, которые визуально сужают поры и помогают регенерации.

BB‑крем Antibac Derma Correct, Dr. Oracle

Решениение для жирной или комбинированной кожи, склонной к воспалениям. В составе есть цинк и масло чайного дерева, которые снимают раздражение и контролируют выработку себума, чтобы кожа дольше оставалась матовой. Для защиты от солнца в формулу добавили SPF 45.

Тональный стик Foundation, Essence

Многофункциональный продукт — его можно использовать и как тональную основу, и в качестве хайлайтера на отдельные зоны. Всё при нём: кремовая текстура, которая легко распределяется на коже, матовый финиш и уходовые компоненты в составе. Такой стик можно бросить в сумочку и при необходимости обновить мейк даже на бегу.

BB‑крем M Signature Real Complete, Missha

Любите азиатский формат макияжа, когда кожа будто подсвечена изнутри? Этот крем как раз для такого мейка. Он подстраивается под естественный тон кожи, ложится полупрозрачной вуалью с сияющим финишем. Про уход тоже не забыли: в формуле есть эссенция камелии японской, которая увлажняет и помогает равномерному распределению крема, гиалуроновая кислота и ниацинамид.

Увлажняющий BB‑крем, Consly

BB‑крем с эффектом фотошопа, который визуально «сглаживает» все несовершенства кожи и делает её гладкой и сияющей. Можно использовать по прямому назначению, в качестве базы под макияж или базовой солнцезащиты. В составе есть гиалуроновая кислота, ниацинамид и бетаин для увлажнения и заживления.

Тональный флюид с шёлковым покрытием Wellness Skin, Promakeup Laboratory

Флюид создаёт эффект «второй кожи» — только чуть лучше: визуально разглаживает морщины и поры, маскирует пигментацию и делает тон более ровным. В формуле есть биоактив на основе комбучи, который поддерживает здоровый микробиом, экстракт босвеллии для уменьшения покраснений и сквалан, чтобы восстановить липидный слой.

Тональный крем Comfy Glow, Arive Makeup

В составе крема есть светоотражающие частицы — они визуально выравнивают рельеф кожи и создают лёгкое покрытие, чтобы макияж выглядел натурально. Средство подстраивается под естественный тон, держится весь день и дополнительно увлажняет кожу.

Тональный крем Surrealist, Vivienne Sabó

И сатиновый финиш, и естественное сияние, и ровный тон — для такого эффекта достаточно нанести крем в один слой. Он перекрывает покраснения и не подчёркивает шелушения и другие нюансы, поэтому кожа выглядит гладкой. Формула с увлажняющими и питательными компонентами дополнительно ухаживает и не вызывает сухости.