17 легких тональных средств на лето

17 лёгких тональных средств на лето — от кушонов до флюидов
Планируете оптимизировать косметичку под летний сезон? Советуем начать с тональной основы — лёгкой и стойкой, чтобы макияж «не поплыл» в жаркие дни. Собрали 17 рабочих вариантов.
Тональный кушон с эффектом сияния Glow Fit, d’Alba
Удобный формат кушона, невесомая текстура и увлажняющая формула — что ещё нужно для летнего мейка? Этот вариант выравнивает и подсвечивает кожу, а за счёт стойкого состава переживает погодные неурядицы вроде жары или летнего дождя. Чтобы кушон приносил не только декоративную пользу, но и работал над здоровьем кожи, в состав добавили экстракт белого трюфеля.
Тональный крем на основе увлажняющей сыворотки, Rink
Рабочий вариант на любое время года. При соприкосновении с кожей пузырьки, в которые заключён пигмент, лопаются и смешиваются с увлажняющей сывороткой. Тон ложится тонким слоем и красиво подсвечивает кожу, а растительные компоненты в составе обеспечивают дополнительный уход — защиту от свободных радикалов и питание.
Крем для лица CC Water, Erborian
Когда нужно функциональное средство, которое закроет задачи и по макияжу, и по уходу. Формула с центеллой азиатской и инкапсулированными пигментами улучшает цвет лица, увлажняет кожу и минимизирует покраснения. Крем подстраивается под тон и сглаживает текстуру, чтобы кожа выглядела свежей и будто напитанной влагой.
Солнцезащитный крем с тональным эффектом SPF 50+ 592, Sofia Bertrand
Формула крема разработана так, что закрывает все потребности кожи в жару. Инкапсулированные пигменты создают естественное покрытие, SPF защищает от солнечных лучей. Урон от загрязнённого городского воздуха отражает морской бамбук, а вытяжка из водоросли Ulva Compressa охлаждает кожу в жару.
Солнцезащитный флюид Photoderm, Bioderma
С одной стороны, тонирующий флюид, с другой — эффективный щит от солнца и загрязнений окружающей среды. В качестве тональной основы средство выравнивает и матирует кожу, а благодаря лёгкой текстуре комфортно ощущается в течение дня.
Тональный крем Glow, Patyka
Крем освежает естественный тон лица, скрывая признаки усталости, постакне и пигментацию. В формуле есть растительный коллаген, который повышает плотность кожи, и тонизирующий экстракт лимонной мяты.
CC‑крем Sensidiane AR, Noreva
Если кожа склонна к покраснениям, обратите внимание на этот крем. Он не только деликатно выравнивает тон, но следит за здоровьем кожи. Компоненты предупреждают и уменьшают воспаления, защищают кровеносные сосуды от воздействия свободных радикалов и снижают покраснения. За ровный тон также отвечают натуральные пигменты, а минеральный фильтр — за защиту от УФ‑лучей.
Тональная основа Magic Touch 3 in 1, Biobalance
Праймер, тональный крем и консилер под одной позолоченной крышкой. Средство маскирует покраснения, пигментацию и тёмные круги и не подчёркивает текстуру. На коже ощущается легко и оставляет матовый финиш.
Тональная основа с сатиновым финишем Touch Base, Darling*
Благодаря формуле на водной основе крем легко растушёвывается и не создаёт эффекта маски. В составе есть солнцезащитные фильтры, ниацинамид для ровного цвета лица и аденозин для сокращения морщин. В результате — ухоженная, гладкая и подсвеченная кожа без эффекта маски.
Минеральная тональная основа SPF 15, ASAP
Природные минералы для ровного и лёгкого тона, SPF 15 для защиты от ультрафиолета и последствий его воздействия. С этой основой кожа выглядит естественно и не перегруженной слоями косметики. В качестве бонуса — компоненты, которые визуально сужают поры и помогают регенерации.
BB‑крем Antibac Derma Correct, Dr. Oracle
Решениение для жирной или комбинированной кожи, склонной к воспалениям. В составе есть цинк и масло чайного дерева, которые снимают раздражение и контролируют выработку себума, чтобы кожа дольше оставалась матовой. Для защиты от солнца в формулу добавили SPF 45.
Тональный стик Foundation, Essence
Многофункциональный продукт — его можно использовать и как тональную основу, и в качестве хайлайтера на отдельные зоны. Всё при нём: кремовая текстура, которая легко распределяется на коже, матовый финиш и уходовые компоненты в составе. Такой стик можно бросить в сумочку и при необходимости обновить мейк даже на бегу.
BB‑крем M Signature Real Complete, Missha
Любите азиатский формат макияжа, когда кожа будто подсвечена изнутри? Этот крем как раз для такого мейка. Он подстраивается под естественный тон кожи, ложится полупрозрачной вуалью с сияющим финишем. Про уход тоже не забыли: в формуле есть эссенция камелии японской, которая увлажняет и помогает равномерному распределению крема, гиалуроновая кислота и ниацинамид.
Увлажняющий BB‑крем, Consly
BB‑крем с эффектом фотошопа, который визуально «сглаживает» все несовершенства кожи и делает её гладкой и сияющей. Можно использовать по прямому назначению, в качестве базы под макияж или базовой солнцезащиты. В составе есть гиалуроновая кислота, ниацинамид и бетаин для увлажнения и заживления.
Тональный флюид с шёлковым покрытием Wellness Skin, Promakeup Laboratory
Флюид создаёт эффект «второй кожи» — только чуть лучше: визуально разглаживает морщины и поры, маскирует пигментацию и делает тон более ровным. В формуле есть биоактив на основе комбучи, который поддерживает здоровый микробиом, экстракт босвеллии для уменьшения покраснений и сквалан, чтобы восстановить липидный слой.
Тональный крем Comfy Glow, Arive Makeup
В составе крема есть светоотражающие частицы — они визуально выравнивают рельеф кожи и создают лёгкое покрытие, чтобы макияж выглядел натурально. Средство подстраивается под естественный тон, держится весь день и дополнительно увлажняет кожу.
Тональный крем Surrealist, Vivienne Sabó
И сатиновый финиш, и естественное сияние, и ровный тон — для такого эффекта достаточно нанести крем в один слой. Он перекрывает покраснения и не подчёркивает шелушения и другие нюансы, поэтому кожа выглядит гладкой. Формула с увлажняющими и питательными компонентами дополнительно ухаживает и не вызывает сухости.