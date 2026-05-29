Черные льняные брюки: какие выбрать на лето и с чем носить

Вообще говоря, они довольно долгое время считались вещью немного спорной. Лето ассоциируется со светлыми оттенками, поэтому многие автоматически тянутся к белому, бежевому или кремовому льну. Но в последние годы именно черные модели стали одной из самых востребованных покупок сезона.

Они выглядят благородно и уместно в любой ситуации, легко вписываются в городской лук, главное — выбрать правильный фасон, тогда они становятся одной из самых универсальных вещей летнего гардероба. Стилист Маша Ведерникова поделилась советами.

Широкие модели всегда выглядят лучше

Лен любит воздух. Именно поэтому слишком узкие брюки редко выглядят удачно — ткань начинает собираться складками в самых неожиданных местах и теряет всю свою естественную красоту.

«Гораздо эффектнее смотрятся свободные прямые модели, палаццо или слегка расширенные брюки с высокой посадкой. Они красиво двигаются при ходьбе, позволяют коже дышать и создают ту самую расслабленную летнюю эстетику, за которую лен так любят дизайнеры», — рассказывает эксперт.

Обращайте внимание на состав ткани

Не всякий лен одинаково хорош, самые комфортные варианты часто содержат небольшую добавку вискозы или хлопка. Такие ткани меньше мнутся и приятнее ощущаются в жару. Стоит внимательно смотреть и на плотность материала: слишком толстая ткань может выглядеть излишне брутальной (учтем еще и заломы), чересчур тонкий лен может просвечивать даже в черном цвете. А вот средняя плотность позволяет брюкам держать форму и сохранять аккуратный вид в течение дня.

Белая рубашка остается беспроигрышным вариантом

Есть сочетания, которые никогда не надоедают. Черные льняные брюки и свободная белая рубашка относятся именно к ним. Такой комплект одинаково уместен на отдыхе, в городе и даже на неформальной деловой встрече.

«Чтобы образ не выглядел слишком строгим, достаточно закатать рукава, добавить плетеную сумку, кожаные сандалии или белые кеды. В результате получается летний комплект, который выглядит дорого и элегантно без особых усилий», — утверждает стилист.

Не бойтесь сочетать их с яркими цветами

Черный цвет часто воспринимают как исключительно базовый. На самом деле именно он позволяет использовать самые красивые летние оттенки без риска перегрузить образ. Коралловый, бирюзовый, лимонный, кобальтовый, цвет лайма или фуксия рядом с черным льном выглядят особенно выразительно. Достаточно одного яркого топа, рубашки или аксессуара, чтобы привычные брюки заиграли совершенно по-новому.

Как ухаживать за льном

Эта ткань не любит высоких температур. Стирать такие брюки лучше в деликатном режиме и сушить естественным способом. А если ткань сильно мнется, не стоит воспринимать это как недостаток. Легкая помятость — часть характера льна и одна из причин, почему он выглядит так расслабленно и по-летнему. Многие стилисты вообще советуют не стремиться к идеально выглаженному виду: достаточно аккуратно расправить брюки после стирки или слегка пройтись отпаривателем перед выходом.