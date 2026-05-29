Гидрофильное масло: есть ли в нем польза на самом деле

Гидрофильное масло появилось на рынке относительно недавно. Но уже покорило звезд Голливуда и бьюти-блогеров по всему миру. Вместе с врачом-дерматологом Анной Анелок разбираемся: это очередной корейский тренд или реально действующее средство для глубокого очищения кожи.

Что такое гидрофильное масло

Гидрофильное масло — средство для очищения кожи. В переводе оно означает «масло, которое любит воду». Благодаря специальному компоненту (эмульгатору) при контакте с водой превращается в легкую эмульсию и легко смывается.

История гидрофильного масла началась более полувека назад. Японский визажист Шу Уемура придумал его, чтобы облегчить жизнь моделей. Им приходилось много раз в течение дня удалять сложный макияж, а новое средство буквально спасало ситуацию. Постепенно секрет безупречной кожи оценили не только в фэшн‑индустрии Японии.

Всемирную популярность продукту принесли корейские бренды, которые уже много лет задают тренды. Сегодня помимо звездных поклонниц (Кэти Перри, Хейли Бибер, Ким Кардашьян, Кейт Бланшетт) гидрофильное масло используют девушки и женщины по всему миру.

Из чего состоит гидрофильное масло

Основа гидрофильного масла включает два ключевых компонента: масло и эмульгатор (поверхностно‑активное вещество, или ПАВ), который позволяет ему смешиваться с водой. В зависимости от бренда в состав могут включаться и другие компоненты. Например, косметические и минеральные масла, витамины, фруктовые кислоты и растительные экстракты.

Важно отметить, что воды в составе гидрофильного масла нет.

Как правильно использовать гидрофильное масло

Чтобы получить максимум пользы от средства, важно следовать простым правилам:

Сделайте 1-2 нажатия дозатора на чистые руки. Затем распределите масло на сухое лицо, включая область вокруг глаз. Не нужно предварительно умываться. Это позволит загрязнениям и макияжу лучше впитаться в масло. Смочите лицо небольшим количеством теплой воды. Масло превратится в легкую белую эмульсию. Снова помассируйте кожу лица, чтобы усилить очищающий эффект. Тщательно смойте средство большим количеством теплой воды. Не стоит забывать про завершающий этап. Это очищение пенкой или гелем для умывания, чтобы удалить остатки масла и обеспечить ощущение свежести.

Плюсы гидрофильного масла

Одним из важных плюсов гидрофильного масла является поддержка водного баланса кожи, без нарушения ее естественного барьера. Также оно глубоко увлажняет и питает дерму, оставляя ее мягкой и гладкой.

Это средство помогает очищать поры и уменьшить черные точки, а также способствует сужению расширенных пор. При этом не травмирует кожу, сохраняя ее естественный защитный слой.

«Гидрофильное масло является одним из самых эффективных средств для глубокого очищения кожи благодаря принципу растворения жироподобных субстанций в масле. Оно отлично справляется с удалением излишков кожного сала, стойкого макияжа и плотных солнцезащитных фильтров, которые часто становятся причиной закупорки пор», — сообщает Анна Анелок.

Эмульсия гипоаллергенна. В составе качественных средств нет агрессивных химических компонентов, поэтому она подходит даже для чувствительной и склонной к аллергии кожи. Также ее можно использовать в любом возрасте.

Какие есть противопоказания к применению

Как и у любого средства, у гидрофильного масла есть противопоказания. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов состава. Перед первым применением рекомендуется провести тест на аллергию.

«Пользоваться таким маслом можно далеко не всем. Средство может не подойти людям с гиперчувствительностью или аллергией на конкретные растительные компоненты в составе. Также гидрофильные масла не стоит использовать при обострении некоторых форм дерматита или при наличии грибкового акне, так как масляная среда может усугубить воспалительный процесс», — говорит дерматолог.

Важнейшим правилом остается обязательное использование пенки или геля на втором этапе умывания, чтобы полностью удалить остатки эмульсии и избежать появления новых комедонов.