Пять простых вещей, помогающих выглядеть дорого

Инфлюэнсер Анита Глосс перечислила россиянкам пять простых вещей белого цвета в гардеробе, которые помогают выглядеть дорого. Пост появился в Telegram-канале «Русская мода», который насчитывает 211 тысяч подписчиков.

© Lenta.ru

По словам эксперта, такими изделиями являются джинсы и хлопковая юбка макси. Помимо этого, Глосс посоветовала обратить внимание на корсетное платье в длине мини и мюли на каблуке.

«Визуально удлиняют ноги и подходят ко всему», — пояснила она.

В заключение инфлюэнсер назвала пиджак с косынкой, который делает образ визуально роскошнее.

«Белый цвет — это всегда про свежесть и нечто особенное. Сочетаю эти позиции между собой и каждый раз получаю миллион комплиментов», — поделилась Глосс.

Ранее в мае Vogue назвал откровенный тренд на лето. Редакторы заявили, что в грядущем сезоне благодаря модным показам актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов.