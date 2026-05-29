Стилист предложил топ модных вещей для лета

Летняя погода переменчива. То на градуснике плюс 30, то моросит дождь и хочется завернуться в плащ. Ниже стилист Юлия Никифорова подобрала список вещей, которые пригодятся вам этим летом, а также дала рекомендации, как носить и с чем сочетать новинки вашего гардероба.

Светлый блейзер оверсайз

Добавляет структуру и делает образ дороже. Удобно носить: с футболкой и джинсами — повседневно; с юбкой‑миди и лодочками — в офис. Выбирайте легкий хлопок или лен, ведь в жару не подойдут слишком плотные материалы.

Платье‑миди

В нейтральном или мягком пастельном цвете. У вас всегда будет готов образ. Миди длина практична и женственна. Комбинации будут зависеть от мероприятия: с кедами для прогулки, с ботинками челси для более грубого эффекта, с тонким ремнем — чтобы подчеркнуть талию.

Прямые джинсы средней посадки

Универсальные и удобные, подходят для большинства типов фигур. Хорошие джинсы — это база на долгое время.

«Идеальны с кроссовками и свитером, с блейзером и туфлями, с футболкой и тренчем», — советует эксперт.

Мини‑сумка или бананка (аккуратная)

Маленькая сумка — тренд последних сезонов, в ней удобно носить с собой все самое важное. Через плечо или на талии — зависит от случая. Цвет нейтральный или яркий акцент.

Легкий шелковый платок

Платок — это вещь несколько сезонов держится в трендах. Был представлен на многих модных показах.

«Множество вариантов ношения и стилизации платка делает его универсальным, образ интереснее без лишних затрат. Как носить: на шее, как пояс, как браслет, на сумке или в волосах», — говорит Юлия.

Балетки, лоферы и чистые белые кроссовки

С квадратным носом, женственные и удобные, баланс между классикой и современностью. Легко сочетаются с юбкой‑миди, с костюмом, с джинсами. Кроссовки — это также универсальный предмет базового гардероба. Комфорт и стиль в одном, подходят почти ко всему.

«Одевайте: с платьем, юбкой, костюмом и джинсами. Выбирайте минималистичный дизайн — дольше остается модным», — рекомендует Юлия.

Акцентное украшение или яркие аксессуары

Всегда дополняйте детали в ваш образ, это делает образ завершенным. Золотое правило гласит: выбирайте одно заметное украшение, чтобы не перегружать образ.

Важные нюансы

На что стоит обратить внимание и что сейчас актуально и по погоде: натуральные ткани и спокойные тона, минимализм в вещах и акценты в аксессуарах, удобная обувь, которая выглядит стильно, экологичность и осознанные покупки.

Не нужно кардинально менять гардероб. Купите 2-3 вещи из списка, оставайтесь верны базовым пропорциям и экспериментируйте с аксессуарами.

Мода — это игра: наденьте это немедленно и посмотрите, как меняется ваше настроение, растет внимание к вам и получайте комплименты в свой адрес!