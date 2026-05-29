Психотерапевт предупредил о всплеске тревожности из-за майского похолодания

Психотерапевт Буков: резкое похолодание вызывает всплеск тревоги и раздражения
Неожиданное майское похолодание провоцирует всплеск тревожности и раздражительности. О том, почему температуры становятся испытанием для нервной системы и как уберечься от эмоционального спада, «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Павел Буков.
Весной организм настраивается на тепло, перераспределяет ресурсы и тратит меньше энергии на обогрев. Резкое похолодание ломает эту программу, требуя мгновенной перестройки.
«Если человек привык менять температуру тела — купается, ходит в сауну, — перепады пройдут спокойно. Но без закалки физиологический стресс влечет психологический отклик: падают энергия и настроение», — объясняет Буков.
Ситуацию усугубляет эволюционная память: в конце мая организм подсознательно пытается уйти в «зимнюю спячку» — отсюда сонливость и апатия.
По словам эксперта, здесь также работает синдром несовпадения ожиданий. Мы ждем тепла, рисуем идеальные сценарии, и когда реальность идет вразрез, это воспринимается как поражение.
«Когда мир идет против тебя, это вызывает несовпадение с ожиданиями, срыв, возникает чувство подавленности, усиливается раздражение», — отмечает психотерапевт.
Тяжелее всего погодные качели переносят люди в уязвимом состоянии: с тревожными расстройствами, депрессией, личным кризисом. Плохая погода становится триггером.
«Если люди в депрессивном состоянии видят ухудшение погоды, они говорят: "Ну все! И кредиты не могу выплатить, и работу потерял, и близкий человек ушел. И тут еще последней каплей тепло, которого я так ждал, не пришло, а вместо него — холод и дождь"», — рассказывает Буков.
Эксперт рекомендует тренировать тело и ум, чтобы спокойнее переносить такие моменты.
- Включите свет и тепло. Мы можем управлять микроклиматом в жилище. Не нужно прогибаться под изменчивый мир, настройте его под себя.
- Двигайтесь с удовольствием.
«Это должна быть двигательная активность с приятными эмоциями, с азартом, а не вторая смена в тренажерном зале», — подчеркивает Буков.
- Пошутите над ситуацией. Юмор — защитный механизм психики. Самоирония снижает внутреннее напряжение.
- Примените «восточный» подход. Досада на погоду — это не сама погода, а лишь ваши мысли о ней.
«Резкое похолодание — временная трудность. Вместо раздражения из-за синоптиков дайте себе время на адаптацию, временно снизьте планку продуктивности и позаботьтесь о базовом комфорте. Наше состояние зависит не от термометров, а от бережного отношения к себе», — резюмировал он.