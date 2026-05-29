Назван самый модный маникюр лета 2026 года

Этим летом в тренде будет маникюр не только натуральных, но и фруктовых оттенков с полупрозрачным «леденцовым» покрытием. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.

«Главная идея лета — легкость. Маникюр должен выглядеть свежо, ухоженно и естественно вписываться в образ: сочетаться с загаром, украшениями, льняными платьями, белыми рубашками, купальниками, босоножками и отпускным настроением. Даже если вы выбираете яркий цвет или дизайн, он все равно остается носибельным: без лишней тяжести, без чрезмерной длины и без ощущения, что ногти живут отдельной жизнью», — отметила Муранова.

По ее словам, полупрозрачный молочный оттенок остается одним из самых красивых вариантов на лето. Но важно, чтобы это был не плотный белый цвет, а слегка просвечивающееся мягкое покрытие.

«Такой маникюр визуально делает руки аккуратнее и дороже. Он подходит и для коротких ногтей, и для мягкого овала, и для сквоовала. Это тот самый вариант, который выглядит спокойно, но совсем не скучно. Сюда же можно отнести "голые" ногти в салонной версии. Теперь "маникюр без маникюра" — это не просто прозрачная база, а идеальная обработка кутикулы, ровная форма, глянцевый финиш и оттенок, максимально близкий к натуральному цвету ногтя. Такой маникюр не спорит ни с кольцами, ни с одеждой, ни с макияжем», — сказала Муранова.

Из более заметных пастельных оттенков в тренде летом будут фисташковый, шалфейный, мятный, матча-латте, лавандовый. Добавит свежести маникюр цвета морской воды, голубой в минималистичных дизайнах, сливочный.

«Для тех, кто устал от нюда, но не хочет яркий маникюр, отличным компромисом станет лавандовый с голубоватым подтоном. Его можно носить в однотоне, сочетать с молочной базой, жемчужной втиркой или тонкими серебристыми деталями. Самый модный вариант лета — сливочный, ванильный, немного десертный. Он выглядит мягко, солнечно и очень нежно. Такой оттенок особенно хорош на коротких ногтях с глянцевым финишем», — отметила эксперт.

Оранжевый — один из самых эффектных фруктовых оттенков сезона. Но речь не о неоне, а о сочных и вкусных цветах: мандарин, апельсиновый сорбет, мягкий закатный оранжевый, уточнила Муранова.